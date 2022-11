Etats-Unis : une compagnie low cost lance un abonnement "all you can fly" proposant des vols illimités

Après les buffets ou les cartes de cinéma à volonté, une compagnie aérienne américaine a lancé la semaine dernière un forfait de vols illimités. Le pass commercialisé par Frontier Airlines, une compagnie low cost dont le siège est à Denver (Colorado), s’appelle "Go Wild", une référence à l’aventure, comme Frontier d’ailleurs, la frontière du Grand Ouest américain. À partir du 2 mai 2023, les voyageurs pourront s’envoler vers une centaine de destinations à travers les Etats-Unis mais aussi au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Our new all-you-can-fly GoWild! Pass™ now includes INTERNATIONAL DESTINATIONS.



For a limited time get your pass for $599* but hurry this offer ends 11/18! With the pass, you will be able to fly as much as you want beginning 5/2/23.* https://t.co/A2e5K7tcSf



*T's & c's apply. pic.twitter.com/bdqEu5YLdA — Frontier Airlines (@FlyFrontier) November 17, 2022

Des taxes et des destinations hors forfait

Pour un vol aux Etats-Unis, il faut réserver la veille. Pour l’étranger, 10 jours avant. L’offre est plus généreuse que celle à laquelle ont accès les employés, qui doivent généralement rester en en stand-by, insiste Barry Biffle, le patron de la compagnie. D’après lui, à partir du moment où vous voyagez une fois par mois, c’est une affaire et plus encore si vous voyagez une fois par semaine. Il pense à deux types de public, des jeunes et des retraités, avec dans les deux cas, des emplois du temps relativement flexibles. Jusqu’à vendredi, le pass annuel coûtait seulement 599 dollars mais le prix normal est en fait 1 999 dollars.

Et ce n'est pas le seul "détail" écrit en tout petit sur le contrat. Il faut payer les taxes sur le billet et des frais de réservations de 14 dollars au minimum. Le pass n’évite pas non plus le paiement du bagage en soute. Il ne permet pas d’accumuler des miles, comme les programmes de fidélité. Et puis, il y a ce qu’on appelle des "blackout dates", des périodes auxquelles vous ne pouvez pas voyager : Noël, Thanksgiving par exemple, soit une soixantaine de jours en tout dans l’année. Autres limites : avoir au moins 18 ans et résider aux Etats-Unis.

Une offre destinée à remplir les avions

L'offre de Frontier Airlines n'est pas inédite : Alaska Airlines, une autre compagnie low-cost, avait déjà lancé un programme similaire, le "Flight Pass" avec un abonnement mensuel de 49 dollars, auquel il fallait là encore ajouter les taxes et les frais divers. Pas de blackout dates mais les vols sont limités à la Californie, au Nevada et à l’Utah. La compagnie Jetblue avait aussi envisagé, il y a des années un système de vols à volonté avant de renoncer à la dernière minute en voyant la masse de clients prêts à se jeter sur l’offre.

L’intérêt de ces forfaits, c’est de remplir les avions, en période creuse en tout cas. D’après le patron de Frontier Airlines, au troisième trimestre 2022, le taux de remplissage n’était que de 83%. Barry Biffle voit aussi un effet de la pandémie de Covid-19 qui a changé des habitudes d’une partie des Américains. Le télétravail leur a donné plus de flexibilité et ils ont l’occasion de travailler depuis un peu partout. Un tiers des clients de cette compagnie serait aujourd’hui des personnes qui voyagent cinq fois ou plus par an, soit deux fois plus qu’avant la pandémie d’après le Washington Post.