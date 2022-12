Etats-Unis : un élu du Texas veut interdire les réseaux sociaux aux mineurs

Selon Jared Patterson, TikTok, Facebook ou Instagram ont conduit à une hausse des suicides et des problèmes mentaux chez les adolescents. Ce républicain conservateur a rédigé une loi pour en limiter l'accès aux détenteurs d'un permis de conduire.

D’après le Wall Street Journal, 32 % des adolescentes américaines estiment qu’Instagram leur donne des complexes sur leur propre corps. Puisque les réseaux sociaux n’échappent pas aux critiques, en particulier pour leur effet sur les jeunes, un élu local du Texas vient de proposer une loi qui interdirait tout simplement aux mineurs de les utiliser. Jared Patterson, un conservateur de Frisco, au nord du Texas, se présente sur son compte Twitter avant tout comme un "disciple du Christ".

Jared Patterson compare les réseaux sociaux à la cigarette

Sa loi HB 896 obligerait donc les jeunes Texans à attendre 18 ans pour s’inscrire sur les réseaux sociaux en présentant, comme justificatif, une copie de leur permis de conduire - il n’y a pas aux Etats-Unis de carte d’identité nationale comme en France. Le texte ne précise toutefois pas les alternatives pour celles et ceux qui n’ont pas encore de permis. Jared Patterson compare les réseaux sociaux à la cigarette avant 1964 qui n’était pas encore jugée dangereuse alors que, dit-il, les réseaux sociaux ont mené à une hausse des suicides et des problèmes mentaux. Il raconte avoir discuté avec des directeurs d’école des priorités pour sécuriser leur établissement et ils auraient alors presque tous répondu qu’il fallait agir sur les réseaux sociaux.

In case you're wondering why we must properly place drag performances as sexually oriented businesses - and disallow children in these establishments. https://t.co/FPxG6AynhH — Rep. Jared Patterson (@JaredLPatterson) December 12, 2022

La Texas Public Policy Foundation, une organisation conservatrice, a ainsi remercié Jared Patterson pour son initiative. Elle considère que les réseaux sociaux peuvent faire du mal aux mineurs, qu’ils peuvent créer une forme d’addiction et les enquêtes internes des sociétés comme Facebook le prouvent, estime la fondation. Sans parler du risque de prédateurs sexuels ou de harcèlement en ligne. Elle soutient donc totalement la proposition de loi qui, dit-elle, évitera de "dévaster une génération entière de Texans". Pour 40 % des adolescents, les réseaux sociaux servent avant tout à se donner une bonne image, si l’on en croit l’étude du Wall Street Journal.

TikTok interdit pour les fonctionnaires texans

Cela étant, un professeur de l’université de Caroline du Nord interrogé par le site Gizmodo, ne voit pas la loi aller très loin telle quelle. Déjà parce que le secteur de la technologie va très probablement militer contre mais aussi parce que le texte ne précise pas ce qu’est un réseau social et ce manque de clarté pose problème. Notons que Jared Patterson a aussi porté une loi cherchant à bannir les livres scolaires avec des références à l’homosexualité et une autre demandant la dissolution de la ville d’Austin, peut-être la plus libérale de l’Etat, à cause de la criminalité et de sa fiscalité.

>> TikTok sous le feu des critiques pour son impact sur les ados "avec des contenus toujours plus dangereux et psychologiquement perturbants"

En réalité, les réseaux sociaux sont déjà en partie interdits au Texas. La presse en a un peu parlé ces dernières semaines. Disons que le gouverneur républicain Greg Abbott exige que l’application TikTok - et l’application seulement - ne soit pas utilisée par les fonctionnaires du Texas et sur les téléphones liés au gouvernement local. Pourquoi ? Et bien parce qu'il s'agit d'une entreprise chinoise. Et Greg Abbott craint de voir les données des Américains piratées par les autorités chinoises. Mais le Dakota du Sud, le Nebraska, le Maryland et la Caroline du Sud partagent cette préoccupation concernant la cybersécurité et imposent des mesures similaires.