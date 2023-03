Etats-Unis : Scout Motors, la renaissance électrique d'une marque culte de voitures

La marque de voitures, bien connue des Américains, renaît de ses cendres plus de 40 ans après sa fermeture. Sous l'impulsion de Volkswagen, l'entreprise mise cette fois sur la voiture tout terrain électrique.

Aux Etats-Unis, une marque très appréciée des Américains renaît de ses cendres et vise désormais le marché des voitures électriques. Il s'agit de la marque Scout Motors qui est la continuité d’International Harvester Scout, une marque qui a sévi dans les années 60 et 70.

Il s'agit d’un rival de Jeep qui a produit des 4 X 4 et une sorte d’ancêtre du SUV. Ce sont des véhicules produits dans l’Indiana et faits pour l’aventure, pour le hors-piste, capables de rouler sur les terrains accidentés. Un symbole aussi d’une certaine Amérique, celle qui travaille dur, qui se met en danger.

L'image de cette voiture était celle d'un véhicule increvable, plus résistant que la société qui les fabriquait. Scout Motors a fermé ses portes en 1980 à cause d’un manque de liquidités, de la crise pétrolière et d’un long conflit social au sein de la maison-mère, International Harvester, spécialiste des véhicules agricoles. Mais même après quarante ans, beaucoup d’Américains se souviennent encore de la marque et l’apprécient.

4 000 emplois à la clé

La renaissance a été annoncée en mai 2022, 40 ans après. Scout Motors prévoit de produire, pour commencer, deux véhicules, un SUV robuste et un pick-up, ces camionnettes dont raffolent les Américains. Il s’agira donc de voitures électriques. Le SUV coûterait autour de 40 000 dollars, un prix très attractif par rapport au reste du marché. C’est moins que le Model 3 de Tesla, par exemple. Le pick-up coûtera un peu plus cher.

En revanche, Scott Keogh, le patron, prévient qu’il ne faut pas attendre des écrans tactiles partout dans le véhicule, comme certains véhicules électriques qui ressemblent parfois à des ordinateurs sur roues. Il préfère un style "à l’ancienne". Et Scout Motors a de l’ambition : elle a présenté il y a quelques jours son projet d’usine à deux milliards de dollars en Caroline du Sud avec 4 000 emplois créés à la clé et capable de produire 200 000 voitures par an. L'arrivée sur le marché est prévue en 2026.

Investissement de Volkswagen

Derrière ce projet, on retrouve un géant de l'automobile, le groupe Volkswagen qui va investir 100 millions de dollars. Le géant voit dans Scout Motors l’opportunité de se faire une place dans le marché des pick-ups et des SUV aux Etats-Unis.

Volkswagen cible les 10 % de parts de marché, mais du côté de Scout Motors, on prévient qu’on reste une marque américaine, avec des véhicules américains fabriqués sur le sol américain pour les consommateurs américains. Volkswagen a déjà beaucoup de modèles électriques, mais Scout ne prévoit pas de s’appuyer à outrance sur la technologie allemande, ni de profiter des concessionnaires Volkswagen à travers le pays. Il pourrait suivre l’exemple Tesla et vendre directement aux clients.