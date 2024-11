États-Unis : la Californie teste le permis de conduire numérique sur les téléphones

Est-ce la fin annoncée des portefeuilles ? En Californie, des centaines de milliers d'habitants peuvent désormais enregistrer, en ce mois de novembre, leur permis de conduire sur leur téléphone ou leur montre connectée. Le dispositif serait plus sécurisé que les documents papier, clament ses partisans. Aux États-Unis, il n'y pas de carte d'identité nationale comme en France, c'est le permis de conduire qui fait office de pièce d'identité, en général, et l'utilisation de ce nouveau dispositif est assez simple. Il suffit de se rendre sur la fonction "Cartes" de son IPhone, là où vous pouvez enregistrer votre carte de crédit ou votre billet d'avion par exemple, et cliquer sur le "+" en haut de l'écran. L'option "permis de conduire" se présente. Après, il ne reste plus qu'à suivre les instructions. Le processus est similaire sur les téléphones Android.

La Californie n'est pas le seul État américain à autoriser ce système d'identification numérique. Ils sont une douzaine à avoir mis en place cette technologie, et la liste s'allonge. Mais, en Californie, 500 000 personnes se sont inscrites pour une phase de test, aucun autre État ne fait mieux. En fait, les Californiens pouvaient déjà utiliser une identification numérique, mais via l'application du Department of Motor Vehicles (DMV), l'agence qui distribue les permis de conduire aux États-Unis. Sauf que tout le monde a déjà beaucoup d'applications sur son téléphone et n'a pas forcément envie d'en télécharger une de plus. Alors qu'elle soit disponible sur la fonction "Cartes" va peut-être aider à son adoption.

La police n'est pas encore équipée

Gavin Newsom, le gouverneur du Golden State, dit que son administration veut "mieux servir la population de Californie au XXIe siècle". Bienvenue dans le futur, en d'autres termes. Du côté d'Apple, on assure qu'une identification numérique est non seulement plus sécurisée qu'un document papier, mais qu'elle protège aussi votre vie privée. Parce que, par exemple, quand vous voulez entrer dans un bar aux États-Unis, vous devez le plus souvent montrer votre permis de conduire et vous n'avez pas forcément envie que le videur ou la personne à l'accueil jette un œil à votre adresse après avoir vérifié votre date de naissance. Même chose si vous achetez de l'alcool dans un supermarché. Il faut avoir plus de 21 ans, et un employé peut vous demander de le prouver en montrant une pièce d'identité. Et justement, le dispositif d'Apple cache votre adresse.

Pour l'instant, le programme-pilote se limite à 1,5 million de personnes et ceux qui sont chargés de vérifier les identités n'ont pas toujours la technologie adaptée. Très peu d'entreprises ou d'administrations sont équipées. Pas la peine d'essayer de montrer votre téléphone au policier si vous vous faites arrêter. Seuls trois aéroports de Californie l'acceptent pour l'instant pour passer la sécurité et moins d'une dizaine d'épiceries. C'est peu pour un État de 40 millions d'habitants. Puis, la American Civil Liberties Union, association de défense des droits civiques, n'a pas l'air pleinement convaincue. En 2021, elle pointait, par exemple, le risque qu'un policier demande à voir votre identification numérique et en profite pour fouiner dans votre téléphone, sans autorisation.