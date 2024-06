États-Unis : des lamas s'invitent sur les parcours de golf

Cela fait une quinzaine d'années que le Sherwood Forest Golf Course (article en anglais) propose cette option et ce golf est assez loin du cliché du country club très strict. Perdu dans les montagnes de la Caroline du Nord à une heure de la ville la plus proche, chaque trou du parcours est un par 3, c'est-à-dire un trou censé être fini en trois coups. Le parcours prend donc moins de temps à être terminé que les traditionnels et il n'y a pas de dress code.

Il n'y a pas de réservation nécessaire pour jouer, ce qui est souvent le cas ailleurs, dans un pays où 25 millions de personnes pratiquent le golf et il est surtout possible de louer un lama comme caddie. Ces derniers n'attendent pas patiemment à l'entrée qu'un joueur vienne les chercher, puisqu'ils vivent dans une ferme voisine et il faut appeler pour les réserver. Quelque 50 dollars par animal pour le parcours de 9 trous et il faut forcément en prendre deux, donc le coût revient à 100 dollars minimum, mais c'est le prix d'une expérience à part.

Cette idée des lamas sur un parcours de golf est celle de Mark English, qui n'est ni le propriétaire et ni le gérant du golf, mais un simple amateur du sport et ancien caddie dans son enfance. Il se rappelle qu'à 10 ans, il portait les sacs en plein été et ces derniers sont chauds et humides dans cet état du sud des États-Unis. Il s'était demandé à cet âge-là pourquoi ne pas utiliser des lamas et c'est devenu un but de sa vie.

Sa mère a suggéré qu'il avait peut-être été marqué par une créature ressemblant à un lama dans un livre du Dr Seuss, très populaire chez les enfants américains et puis dans les Andes, les lamas sont utilisés pour porter des sacs.

Un lama en guise de soutien émotionnel

Mark English a une ferme où il élève des lamas, organise des randonnées pour les touristes et pour les enfants en situation de handicap. La ferme se trouvant près du golf, il a parlé de son idée au gérant, un ancien joueur professionnel, en lui assurant qu'il pouvait les dresser pour cette tâche particulière. Le gérant avait des doutes, y compris sur la santé mentale d'English, mais ces doutes ont disparu quand il a vu des gens s'arrêter sur le bord de la route pour prendre des photos ou quand il a commencé à recevoir des appels des médias.

La principale qualité des lamas est qu'ils ne parlent pas et beaucoup de golfeurs aiment le silence, même si le rôle d'un caddie, au-delà de porter l'équipement est de conseiller le golfeur sur le parcours, le vent et l'utilisation des clubs. Cependant, selon le gérant, interrogé par le New York Times, la présence des lamas fait sourire les joueurs et relaxe tout le monde sur le parcours, ce qui peut aider dans un sport où la concentration est importante.

L'autre avantage non-négligeable des lamas est que leurs pattes, semblables à celles des chiens, n'abîment pas le parcours, contrairement aux sabots d'un cheval par exemple. Ils sont aussi dressés pour ne pas se soulager n'importe où et parfois, un golfeur mécontent de son niveau de jeu, arrête avant la fin et va se promener avec l'animal.