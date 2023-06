En Californie, les Sikhs vont-ils bientôt pouvoir rouler à moto sans casque ?

Les fidèles ne peuvent pas porter de casque en raison de leur turban, qui fait partie intégrante de leur religion. Un sénateur californien a donc proposé une exemption pour les motards sikhs.

Le projet de loi SB847 a été approuvé à 21 voix contre 8 au Sénat californien début juin 2023. Une étape essentielle avant l’officialisation du droit à rouler sans casque pour la communauté sikh de l'Etat américain. Ce texte est porté par Brian Dahle, un élu républicain du nord de la Californie : il a été contacté par des motards sikhs - notamment les Legendary Sikh Riders et Sikh Saints Motorycycle Club, qui ont exposé leur problème.

si la Constitution américaine les autorise à vivre leur foi librement, la loi actuelle interdit la moto sans casque et prévoit un risque de 250 dollars d’amende en Californie. Or, les fidèles hommes de cette religion doivent porter sur la tête un turban de sept mètres de long, en symbole d’humilité. Et il ne se retire pas sur commande. D’où la proposition de loi pour faire évoluer la législation et leur permettre ainsi de vivre "le rêve américain", plaide le sénateur.



Et la Californie n’est pas la seule région du monde à se poser la question. Si elle est le seul Etat américain pour l’instant - où vivent 210 000 sikhs, soit la moitié de la communauté sikh des Etats-Unis, au Canada, où les communautés du sous-continent indien sont plus nombreuses, plusieurs provinces laissent déjà les motards sikhs rouler sans casque. Comme c'est déjà le cas en Ontario depuis 2018, en Alberta, dans le Manitoba ou encore la Colombie-Britannique. En Inde et au Royaume-Uni, la loi prévoit des exceptions : en Angleterre, cela remonte aux années 1970, par exemple. En Nouvelle-Zélande, les sikhs peuvent rouler sans casque, mais pas à plus de 50 km/h. Et en Australie voisine, un club de motards réclame, lui aussi, des exemptions.

Des exceptions à travers le monde



Et la Californie n’est pas la seule région du monde à se poser la question. Si elle est le seul Etat américain pour l’instant - où vivent 210 000 sikhs, soit la moitié de la communauté sikh des Etats-Unis, au Canada, où les communautés du sous-continent indien sont plus nombreuses, plusieurs provinces laissent déjà les motards sikhs rouler sans casque. Comme c'est déjà le cas en Ontario depuis 2018, en Alberta, dans le Manitoba ou encore la Colombie-Britannique. En Inde et au Royaume-Uni, la loi prévoit des exceptions : en Angleterre, cela remonte aux années 1970, par exemple. En Nouvelle-Zélande, les sikhs peuvent rouler sans casque, mais pas à plus de 50 km/h. Et en Australie voisine, un club de motards réclame, lui aussi, des exemptions.

Reste que cela pose évidemment un problème de sécurité routière. Et c'est justement, c’est qui explique l’opposition de l’Automobile Club de Californie du Sud. L’association s’inquiète de voir la loi sur les casques - qui sauvent des vies - perdre en valeur aux yeux des motards. Aux Etats-Unis en 2020, plus de 5 000 personnes sont mortes suite à un accident de moto. On dénombre également pour cette année-là 180 000 blessés. Or, les casques diminueraient de 69% le risque de blessures à la tête.

Un "turban résistant"

Une autre association, de professionnels de la santé s’oppose, elle, clairement au texte de loi, même si elle comprend bien l’enjeu du turban chez les sikhs et l’importance de la liberté d’expression religieuse. Elle demande donc à ce qu’on réfléchisse à des alternatives. Et certains y travaillent déjà. Le "tough turban", littéralement le turban résistant, est développé au Canada. Il n’a évidemment pas la solidité d’un vrai casque, ne recouvre pas tout le visage, mais il a l’avantage de ressembler à un turban classique, avec trois couches protectrices, avec de la mousse souple et un matériau composite notamment. La société Bold Helmets, canadienne toujours, s’est penché sur un concept similaire.

Cela étant, le président du Sikh Motorcycle Club USA à Stockton, dans le nord de la Californie, rappelle que des soldats sikhs ont combattu lors de la Première et de la Seconde guerre mondiale sans protection particulière au-dessus de leur turban. Alors après tout, pourquoi se soucier d’un casque à moto ?