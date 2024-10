Élections législatives au Japon : un outil en réalité augmentée développé pour mobiliser les jeunes électeurs autour du mariage gay

Pour inciter les électeurs à voter pour élire les nouveaux députés dimanche 27 octobre, l’agence de communication TBWA Hakuhodo s’est associée avec des militants du mariage pour tous, notamment avec l’association Mariage for All Japan, pour développer un outil de réalité augmentée très original et facile d’utilisation.

Pour ceux qui ne suivent pas vraiment l’actualité et les débats politiques, il suffit de scanner les affiches électorales des candidats avant d’aller au bureau de vote. Il n’y a pas besoin d’application, juste d'aller sur le site internet dédié de l'association, "pride vision". En visant l'affiche avec la caméra de votre téléphone, dans la seconde des petits ballons et des cœurs reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel apparaissent sur votre écran si ce candidat s’est prononcé en faveur du mariage pour tous. S’il n’y a aucune animation sur l’image, qu’elle reste figée, c’est que le candidat est contre. Il suffit de passer à l’affiche suivante et découvrir la position de chacun avant de faire votre choix.

Marriage for All Japan has created Pride Vision, a website that lets voters hold up their smart phone camera to election posters to check which candidates are in favor of legalizing same sex marriage. pic.twitter.com/8qvYdgwI3s — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 24, 2024



L’agence de communication et l’association ont travaillé, pendant des mois, avec des volontaires partout dans le pays, dans des centaines de circonscriptions, pour essayer d’identifier la position de tous les candidats. Et ils ont aussi utilisé des enquêtes politiques réalisées par le grand quotidien Asahi Shimbun et des chercheurs de l’Université de Tokyo. Leur idée était vraiment d’essayer de mobiliser les électeurs sur ce sujet précis, qui ne bouge pas au Japon. Le mariage gay n’existe pas ici même si les sondages montrent pourtant qu’une majorité de Japonais y seraient maintenant favorables.

Cette technologie de la réalité augmentée a-t-elle pesé dans le scrutin ? C’est très difficile à dire. Le dépouillement a fini à l’aube lundi matin dans certaines grandes circonscriptions. Et nous n’avons pas encore de lecture claire des gagnants et des perdants sur des enjeux précis. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que la coalition de droite qui est au pouvoir depuis des décennies ici, a perdu sa majorité absolue. Et donc, lundi matin, le Premier ministre conservateur Shigeru Ishiba a entamé des tractations très compliquées avec plein de petits partis pour essayer de trouver une nouvelle majorité. Une coalition qui sera forcément bancale et ne sera pas en mesure de lancer la moindre réforme sociale ou économique.