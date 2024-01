Dans les mariages américains, après les photographes et les cameramen, voilà les spécialistes des réseaux sociaux !

Ils sont équipés plus légèrement, avec un sens du rythme et des formats propres aux réseaux sociaux. Les créateurs de contenus proposent, pour environ 1 800 euros, de documenter votre mariage sur Facebook, Tiktok, Instagram ou autre application.

Dans le monde d’aujourd’hui, si un événement n’a pas de présence sur TikTok ou Instagram, existe-t-il vraiment ? Si cette question vous taraude, vous pouvez donc engager un spécialiste des réseaux sociaux pour documenter votre mariage. Cela vous évitera de demander à un ami digne de confiance de s’occuper, lui-même, de filmer en direct, ou même de poster quelques vidéos, pour qu’il profite lui aussi de la cérémonie.

L’une de ces créatrices de contenus explique au New York Times qu’elle raconte aussi des histoires. En discutant avec le couple en amont, elle saura comment raconter une histoire qui lui plaît. Quelle est sa musique préférée ? Quelles couleurs aiment le et la futur(e) marié(e) pour que les filtres soient adaptés ? Est-ce qu’il utilise une plateforme plutôt qu’une autre ? Est-ce que le couple préfère que le smartphone soit plutôt tourné vers les invités qui repartiront avec un souvenir visuel en plus des dragées ? Est-ce qu’il y a, à des moments, des gens qu’il vaut mieux éviter de filmer ?

Une créatrice, citée par le site Brides.com, insiste : son travail est complémentaire de celui des photographes ou cameramen. Ils auront peut-être une approche plus esthétique ou alors plus éditoriale que la sienne. Et personne ne se marche sur les pieds, dit-elle. Mais, sur le forum Reddit, un photographe n’avait pas l’air trop d’accord sur ce sujet.

Une documentation instantanée

Et puis les Instagram Reels ou les vidéos sur TikTok, avec les transitions, les filtres, la musique, demandent un certain savoir-faire, un sens du rythme propre aux réseaux sociaux qu’ont développé les influenceurs. Mais la différence fondamentale, c’est le temps. Avec les réseaux sociaux, l’instantanéité prime. Les photographes comme les cameramen envoient parfois des clichés ou des courtes vidéos quelques jours après le mariage, mais il faut généralement plusieurs semaines pour recevoir la version finale.

Certains mariés ne veulent pas attendre pour avoir, au minimum, un avant-goût de la cérémonie ou même des coulisses de la cérémonie. L’équipement plus léger des créateurs de contenus - un smartphone, un stabilisateur - permet d’aller plus vite et en plus des quelques vidéos ou photos postées le jour même, le couple reçoit dès le réveil des dizaines de photos pour revivre le mariage.

Les prix dépendent du prestataire et du service demandé. La créatrice interviewée par Brides dit que ses premiers tarifs tournent autour de 1 800 dollars, un coût qui se compare, selon elle, à ceux d’un photographe ou d’un caméraman. Et d’après, un sondage Instagram, 94% des 2 600 jeunes mariés interrogés estiment que ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux a influencé leurs propres cérémonies. Si vous cherchez un créateur de contenus, le meilleur moyen de le trouver, c’est sur les réseaux sociaux justement.