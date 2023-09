Corée du sud : pour relancer son économie le gouvernement crée un nouveau jour férié

Comme la plupart des pays développés, la Corée du Sud souffre d’un ralentissement de sa croissance. Pour tenter de relancer son économie, le président vient d’annoncer qu’il allait créer un nouveau congé.

Baisse des exportations, recul de la consommation, la Corée du Sud est inquiète pour sa santé économique. Le pays a déjà frôlé la contraction en fin d’année dernière et depuis le début de 2023, l’activité n’est pas très dynamique. Sur le deuxième trimestre, c’est-à-dire la période qui allait d’avril à juin, le produit intérieur brut n’a progressé que de 0,6%.

L'économie chinoise au ralenti

Le gouvernement n'a pas beaucoup de raisons d’être optimiste pour les trimestres qui arrivent. L’un des gros problèmes du pays, et même de l’ensemble de l’Asie, c’est le refroidissement de l'économie en Chine. L’économie chinoise a énormément ralenti et cela pèse sur tous les pays qui lui livrent des matières premières, des produits chimiques, des machines, des outils ou alors des puces électroniques pour ses téléphones.

Ce malaise chinois se traduit automatiquement en Corée par une chute continue des exportations. Donc comme le commerce extérieur ne va pas bien, le gouvernement sud-coréen se dit qu’il doit encourager ses habitants à plus consommer. D’où l’idée de leur donner plus de congés.

Un nouveau jour férié pour consommer

En 2023, le gouvernement coréen va offrir la journée du 2 octobre à ses habitants. L’État veut pousser un maximum d’habitants à prendre des vacances prolongées et à voyager dans le pays. Cette année, le 2 octobre tombe un lundi, il se trouve juste après un week-end qui est précédé de deux jours fériés. Et le 3 octobre est traditionnellement férié en Corée du Sud. Donc la population va se retrouver avec six jours de congés d’affilée pendant cette période que l’on appelle Chuseok dans le pays, c’est-à-dire la fête des récoltes et de la pleine lune.

Séoul espère que les gens vont en profiter pour prendre la route, soit pour aller voir de la famille, des amis, soit pour faire du tourisme et donc consommer localement dans les restaurants, les hôtels ou les parcs d'attractions. Cela permettrait de doper les ventes de détail et mathématiquement, cela permettrait de stimuler la croissance.

Des aides multiples : péages gratuits, coupons de réductions…

Il y a un risque que les habitants restent chez eux, c’est pour ça que Séoul va aussi distribuer pendant ces vacances 600 000 coupons de réduction pour les hôtels et les restaurants. Tout sera financé par l’État. Et le gouvernement a aussi décidé de supprimer les péages sur les autoroutes du pays. Il sera possible de les emprunter gratuitement pendant ces six jours de congés. Le gouvernement espère ainsi convaincre les habitants d’oser prendre du repos même s’ils sont inquiets pour la situation économique du pays.