Corée du Sud : contre la solitude, des entreprises proposent des petits robots majordomes

Les entreprises expliquent qu’il y a une augmentation rapide du nombre de gens vivant seuls. C’est particulièrement le cas en Corée du Sud. Il y a de plus en plus de veufs et de veuves en raison de l’allongement de l’espérance de vie et les jeunes se mettent en couple de plus en plus tard ou décident parfois de rester célibataires à vie. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur sud-coréen, le pays compte 24 millions de foyers fiscaux et 42% d'entre eux sont maintenant composés d’une seule personne.

Ce que proposent les groupes coréens, avec ces nouveaux robots majordomes, ce sont des petites machines qui peuvent effectuer quelques tâches assez simples. Il ne faut pas imaginer une machine à taille humaine qui va vous faire votre ménage et la cuisine.

Cette semaine au CES de Las Vegas, Samsung Electronics a ainsi annoncé qu’il allait bientôt lancer son petit robot baptisé Ballie. Il a la taille d’une boule de bowling jaune montée sur des petites roues. Il est équipé de caméras, d’un haut-parleur et même d’un vidéoprojecteur. Quand vous n’êtes pas là, il peut filmer votre chien et votre chat et vous envoyer des messages vidéo pour vous rassurer.

Quand vous êtes à la maison, il vous suit et peut projeter pour vous sur les murs ou le plafond les vidéos que vous voulez regarder, par exemple, pour faire du sport. Il va aussi se connecter à votre système d’alarme ou à la caméra de votre porte d’entrée pour vous montrer en projection qui approche de la maison.

Un prototype capable de piloter l'électroménager connecté

LG Electronics a présenté, à Las Vegas, un prototype qui ressemble plus à une petite télévision montée sur des roues avec de gros yeux électroniques. Sa machine a aussi des caméras qui lui permettent de reconnaître son propriétaire, de lui rappeler, le matin, ses rendez-vous pour la journée et de surveiller, ensuite, la maison en son absence.

Il va filmer l’animal de compagnie, faire le tour de la pièce pour s’assurer que les fenêtres sont bien fermées et que les lumières sont éteintes. Si vous avez de l’électroménager connecté, il pourra aussi vous aider à piloter à distance votre four ou votre machine à laver.

On ne pourra vraiment mesurer l’appétit des consommateurs pour ce genre de produits que lorsque ces robots seront lancés sur le marché. Samsung annonce qu’il va bientôt commencer à produire Ballie. LG, lui, ne donne pas encore de date pour sa machine. Mais les groupes électroniques coréens, japonais mais aussi chinois croient vraiment à une envolée de la demande pour ce genre de robots compagnons.