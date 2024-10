Climat : une université de Californie propose un cours obligatoire sur le climat à tous ses étudiants de première année

C'est un symbole aux États-Unis, une université, UC San Diego, en Californie a décidé d’imposer à partir de cette année 2024 un cursus sur le climat à tous ses étudiants de première année. Comme l'a rapporté NBC 7 San Diego, les nouvelles exigences entrent en vigueur pour la nouvelle promotion de première année de l'automne 2024, qui comprend environ 7 000 étudiants. La direction de l’université s’est assurée que ce cours ne représente pas une surcharge de travail pour eux.

Plusieurs dizaines d'options sur le climat

Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’un cours uniforme sur le climat. Il y a en fait 40 options disponibles, adaptées à la "major", la spécialité choisie par l’étudiant. Par exemple, si vous suivez un cursus consacré aux arts visuels, la classe portera sur "l’environnement dans l’art et les médias". Si vous êtes étudiant en anthropologie, vous avez le choix entre "changement climatique, héritage culturel et vulnérabilités" ou "justice climatique". Si vous faites partie de l’institut d’océanographie de l’université, San Diego se situe sur le littoral californien, vous pouvez étudier, "les défis de l’environnement : science ou solutions" ou encore "les catastrophes naturelles". Il faut juste qu’au moins 30% du cours soit lié à un thème sur le climat.

L’université veut que ses étudiants intègrent le climat à leur réflexion, au-delà de la montée des eaux ou du réchauffement de la planète. Le processus a été accéléré après la mort soudaine d’une professeure très appréciée de l’institut d’océanographie qui participait activement aux discussions. Il y a donc une forme d’hommage également puisque ce cours porte son nom, Jane Terans Climate Change Education.

D'autres universités pourraient suivre le mouvement

La Californie est un des leaders dans la lutte contre le changement climatique aux États-Unis, les élèves californiens du primaire et du secondaire doivent déjà suivre des cours sur les causes et les effets du réchauffement climatique. C’est le cas aussi dans le Connecticut et le New Jersey. UC San Diego fait partie du réseau UC, university of California, un groupe de dix universités publiques, qui accueille près de 300 000 étudiants. C’est la première université du groupe à mettre en place ce cursus, mais elle espère que les autres vont suivre.

Le Guardian signale que cet intérêt pour l’environnement ne se limite pas au cadre scolaire. Le quotidien britannique cite un sondage de 2024 selon lequel 85% de la génération Z, les jeunes nés entre 1997 et 2012, se disent concernés par le changement climatique. D’après le Guardian, c’est la génération la plus convaincue que l’activité humaine joue un rôle dans ce changement.