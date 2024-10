Celera 500L : l'avion économe en énergie développé par la start-up Otto Aviation

Si l’on en croit le site Internet d’Otto Aviation, son appareil, le Celera 500L, consommerait beaucoup moins d’énergie que ceux de ses concurrents, grâce à un design aérodynamique. Un design qui optimise le "flux laminaire". L’air crée ainsi moins de frictions sur les ailes et la carlingue - 80% de moins en moyenne - ce qui réduit le besoin en énergie, donc le besoin en carburant. Otto travaille sur cette technique depuis 2007.

Un travail qui a commencé par la construction de l’avion, qui demande un très haut niveau de précision, certaines parties de l’appareil ne comportant aucun rivet. Résultat, l’avion consommerait 1 litre de carburant pour 10 kilomètres, dix fois moins qu’un appareil équivalent. Malgré l'utilisation d'un carburant plus cher que du fuel traditionnel, le coût d’opération est moins élevé. Les hublots, appelés "fenêtres surnaturelles", plus légers, contribueraient eux aussi à l’efficience du Celera 500L, tout en élargissant l’espace disponible en cabine.

Un design toujours plus innovant

Si vous avez vu le film de Philip Kaufman, L’étoffe des héros, sorti en 1983, le design du Celera 500L évoque un peu celui du X1, l’avion avec lequel le pilote d’essai Chuck Yeager a pour la première fois franchi le mur du son. Un design en forme de balle ou d’œuf, plus arrondie que les avions classiques. L'avion peut accueillir six passagers, l’habitacle faisant environ deux mètres de haut. Un format qui ressemblerait davantage à jet privé plutôt qu'a celui d'un gros transporteur. Pour le moment, on ne sait pas encore si la technique d’assemblage fonctionnerait avec un modèle plus massif, propice aux vols commerciaux, puisque cet avion fonctionne avec seul moteur, plus adapté à des petits appareils.

Otto espère mettre en service son avion dès 2025. Testé plus d’une cinquantaine de fois, à une vitesse de 400 km/h et à une attitude de 15 000 pieds, il pourrait en théorie atteindre les 700 km/h à 50 000 pieds. À l’heure actuelle, en 2024, la firme travaille sur un autre modèle, le Celera 800L, qui diminuerait de 60% la consommation de carburant à une vitesse de 750 km/h. Une application dans les secteurs logistiques et militaires serait même à l’étude, tout comme une version drone.