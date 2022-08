Canicule : au Japon, de plus en plus d'habitants souscrivent à des assurances anti-chaleur

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Le Japon n’a pas été épargné cet été par la canicule. Comme en Europe, les thermomètres du pays ont enregistré des températures records et les hôpitaux ont vu s’envoler le nombre de patients victimes de coups de chaleur. Et ce phénomène a donné une idée aux grands assureurs du pays.

Pourquoi ne pas proposer à leurs clients des assurances anti-chaleur ? Les 5 plus grands assureurs du Japon ont eu cette idée dès le printemps lorsqu’ils ont vu que les thermomètres commençaient à monter de manière anormale.

Au mois de juin, près de 40% des stations météo japonaises ont enregistré des températures record. Conséquence : toutes les compagnies d’assurance ont commencé à vendre des nouveaux contrats. Et l'idée est simple : proposer aux particuliers de se protéger contre tous les incidents ou les accidents liés aux vagues de chaleur. Cela peut être un remboursement si vous avez spécialement chez le médecin pour un coup de chaud, une grosse compensation en cas d’hospitalisation pour un évanouissement ou alors même un dédommagement spécial pour un décès qui serait directement causé par la canicule.

Côté fonctionnent, ces assurances spéciales anti-chaleur sont souscrites sous la forme "classique", à savoir un engagement d'un an, avec une prime à payer chaque mois. L’assurance chaleur la moins chère au Japon est à 220 yens par mois, c’est à dire à peine 1,6 euro, mais la couverture est assez limitée.

Et puis, il y a le "best-seller" : le produit qui cartonne est l’assurance "à la journée". C’est un contrat proposé par le groupe Sumitomo Life en partenariat avec l’opérateur télécom Softbank. Ainsi, le matin, si vous vous inquiétez des risques de canicule, vous prenez sur une application de votre smartphone une assurance pour la journée. Et cela coûte seulement 100 yens par jour, c’est à dire 70 centimes d’euros. Mais attention, il faut payer avant 9h du matin, et l’assurance est activée à partir de 10h du matin. Vous êtes ainsi protégés pour la journée.

De plus en plus de clients

Après les différents vagues de chaleur, beaucoup de clients se laissent tenter par ces nouvelles assurances anti-coup de chaud. Cela a d’abord été les parents qui ont assuré les enfants de peur de les voir tomber malades dans la cour d’école, ainsi que les personnes âgées, notamment celles qui continuent de travailler. Et les salariés ont ensuite suivi.

Car il y a une inquiétude particulière au Japon, c’est l’effet du masque anti-Covid. Car ici, tout le monde continue de porter le masque en permanence même à l’extérieur, même quand il fait 40 degrés. Certains matins, Sumitomo Life vend avant 9h près de 7.000 nouvelles assurances journalières.

Certains assureurs se demandent même s’ils ne vont pas être débordés par le succès de ce genre de produit financier. Vu les prix demandés, ces contrats leur rapportent très peu. C’est plutôt un coup marketing. Mais si la chaleur persiste et que le nombre d’hospitalisations se multiplie, et bien ils pourraient commencer à perdre beaucoup d’argent.