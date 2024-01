"California Forever" : quand des milliardaires de la Silicon Valley projettent de construire une ville

Ce projet doit voir le jour en Californie, dans une région rurale entre deux grandes villes, San Francisco à l’Ouest et Sacramento à l’Est. Une ville pour les classes moyennes, avec des logements à des prix abordables, des emplois bien rémunérés et tournés vers les énergies renouvelables, telles sont les promesses de ce vaste chantier.

Qui sont ces investisseurs ? Depuis 2018, le secret entourait le projet et peu d’informations circulaient sur l’identité des personnes capables de dépenser 800 millions de dollars pour acheter 22 000 hectares dans la région de Rio Vista, à une petite centaine de kilomètres à l’est de San Francisco. Mais le 17 janvier 2024, lors d'une conférence de presse, le nom du patron de California Forever a été dévoilé. Il s'agit de Jan Šrámek, qui a gagné beaucoup d’argent quand il était trader chez Goldman Sachs.

Jan Šrámek pêchait dans cette région rurale avec, pour résumer, des vaches et des éoliennes, et s’est dit que c’était le bon endroit pour y construire une ville. Il est accompagné dans son projet par quelques grands noms de la Silicon Valley, Marc Andreessen, par exemple, le cofondateur de Netscape, mais aussi Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, ou encore le capital-risqueur Michael Moritz, résident de San Francisco, agacé par la gestion de sa ville.

Ces investisseurs veulent bâtir une ville pour la classe moyenne. Le but, ce n’est pas une cité utopique avec des gratte-ciel ultramodernes mais plutôt, si l’on en juge par les croquis présentés, une commune à taille humaine de 50 000 habitants. Le projet prévoit donc la construction de 20 000 logements, à des prix abordables, dans les 20 prochaines années. Cette offre s’accompagnerait d’aides financières et de la création de 15 000 emplois pour les locaux. C'est l’un des dix engagements de California Forever. Il est question d'emplois bien payés dans des secteurs comme les énergies renouvelables.

Le projet promet aussi une ville où il sera facile de se déplacer à pied ou à vélo, ce qui n'est pas si courant en Californie et également en transport en commun, ce qui est encore moins courant. Les écoles seront prêtes quand arriveront les premiers résidents qui pourront profiter de beaucoup d’espaces verts, avec 30 millions de dollars à investir.

Le projet doit d'abord être approuvé par les électeurs du comté

Le site de California Forever s’assure de citer des habitants très excités par le projet, la perspective de milliers d’emplois et une offre plus riche de services. Mais on s’inquiète aussi de la capacité des infrastructures actuelles à accueillir des dizaines de milliers de personnes supplémentaires, dans une région rurale. Des élus démocrates et une association de défense de l’environnement ont fait entendre leur opposition.

Et que se passera-t-il avec ces milliers de terres agricoles, qui n’en sont plus, si le projet n’aboutit pas ? Car il va falloir réussir à inscrire California Forever sur la liste des référendums de la prochaine élection, en novembre, puis obtenir les votes nécessaires et derrière, il faudra répondre aux très nombreuses régulations de l’État. Même en étant très optimiste, les travaux ne pourront pas commencer avant 2026.