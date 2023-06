Avec "Invisible Worlds", le Muséum d'histoire naturelle de New York propose une nouvelle expérience

Le musée, bien connu des cinéphiles, a ouvert le mois dernier une nouvelle aile avec une installation vidéo innovante.

Le monde comme vous ne l'avez jamais vu. Le Muséum d'histoire naturelle de New York accueille chaque année près de 5 millions de personnes. Et pour continuer à séduire, le musée a investi 465 millions de dollars dans un nouveau projet : un immense atrium a été construit, avec des courbes évoquant les canyons de l’Ouest américain, dessinées par le célèbre cabinet d’architectes Studio Gang.

Le New York Times parle d'un lieu "spectaculaire", "joyeux" et "poétique". Au-delà de la merveille architecturale, la nouvelle aile du musée abrite un vivarium pour voir de près des centaines d’espèces d’insectes et de papillons, des laboratoires de recherche, une bibliothèque, des salles de classe, un restaurant et donc une installation vidéo innovante :"Invisible Worlds".

Capter l'attention du spectateur

En douze minutes, cette salle circulaire, aux murs de sept mètres de haut, avec des images projetées autour du visiteur. On va de l’intérieur du système nerveux d’une libellule aux profondeurs des fonds marins, du cerveau humain à une forêt brésilienne. C’est une expérience visuelle et auditive, immersive aussi. Cette visite est, en effet, plus interactive et plus pratique que celles avec des casques de réalité virtuelle qui à tendance à couper du reste.

Invisible Worlds s’appuie à la fois sur des données et des images réelles ainsi que sur des visualisations en 3D, qui laissent plus de place à l’inspiration. Le musée fait le pari d'apprendre en s'amusant. C'est important pour les musées de faire preuve de modernité, d’offrir de nouvelles alternatives pour séduire un public différent ou continuer à surprendre les habitués.