Aux Etats-Unis, une newsletter pour s’informer sur le monde tout en restant fidèle au message du Christ

Nommée "The Pour Over", cette lettre d'information quotidienne se dit neutre politiquement, une chose rare dans la paysage médiatique américain.

Des faits, juste les faits, promet l’auteur de cette newsletter. Jason Woodruff, fils d’un pasteur, raconte qu’il a eu l’idée de The Pour Over, une référence au café qu’on boit le matin en lisant les nouvelles du jour, après avoir décroché son diplôme MBA : il était lassé de la partialité des médias américains et de leur trop nette orientation politique.

Et sa ligne éditoriale est simple : les Chrétiens ne sont pas définis par leurs opinions politiques, mais par leur amour pour les autres, selon lui. En attendant de commencer son premier stage, il a donc rédigé une infolettre comme un hobby. Il a envoyé son premier email en mai 2018 à six amis pour résumer l’actualité du jour avec une perspective chrétienne. Petit à petit, la newsletter a été de plus en plus suivie au point de devenir son occupation principale.

Un article neutre politiquement, mais avec un message religieux

Ainsi, aujourd'hui, les trois "TPO", l’acronyme de The Pour Over, hebdomadaires attirerait 230 000 lecteurs. Elles se déclinent également en podcast, suivi par 50 000 personnes et sur un compte Instagram avec plus de 115 000 abonnés. Mais Jason Woodruff insiste : il n’est pas théologien et sa newsletter n’est pas une église où venir chercher de la sagesse.

D'ailleurs, le format de celle-ci le montre : elle se lit vite, en cinq à dix minutes. Elle démarre avec une citation du jour, pas forcément issue de la Bible, mais la dimension religieuse est là, tout de même. Suivent trois points d’actualité dans la catégorie "shot d’expresso". L’article n’est jamais très long, pas plus de 1 000 signes, mais chaque article est suivi d’un court paragraphe sur la perpective chrétienne. Exemple : dire au lecteur après un article sur les élections qu’une affiliation politique ne dépasse jamais l’allégeance au Christ, commentaire accompagné d’un très court extrait de la Bible. Ou encore, après les résultats trimestriels publiés par une entreprise, la newsletter mentionne que les hauts et les bas de la Bourse, bien qu’importants, ne comptent pas autant que Dieu. Elle va aussi insister auprès des lecteurs sur l’importance d’aimer son prochain si elle parle de violences dans une partie du monde. La lettre contient aussi quelques brèves et cite la plupart de ses sources pour ceux qui voudraient aller plus loin.





Quant à la question-clé de l'impartialité du contenu, Jason Woodruff, l'assure : les contributeurs sont démocrates comme républicains. Ils se concertent en général avant publication pour s’assurer que le contenu reste le plus objectif possible. Le but est d’être impartial politiquement, mais qu’ils le veuillent ou non, certains sujets chers aux chrétiens - l’opposition à l’avortement en tête - font partie du catalogue républicain aujourd’hui. Mais il n’y a pas de volonté de faire le buzz ou surtout d’être anxiogène, ce qui est souvent reproché aux médias ici aux Etats-Unis ou ailleurs. La lettre ne choisit pas non plus les sujets d’actualité uniquement en fonction de leur lien avec la religion. Ses auteurs, pas nécessairement des journalistes de profession, admettent volontiers qu’ils peuvent se tromper. Changer d’avis, ce n’est pas de l’hypocrisie, disent-ils, simplement apprendre.