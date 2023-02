Aux États-Unis, une intelligence artificielle aide à écrire l'oraison funébre d'un proche disparu

La technologie est partout, y compris face à la mort. Aux États-Unis, plusieurs applications assistent les proches d’un disparu à gérer l’après. L’application Empathy, par exemple, utilise une intelligence artificielle pour écrire l'hommage à prononcer lors d'un enterrement

Les Américains disent souvent qu’il y a deux choses sûres dans la vie : les impôts et la mort. Le marché est donc immense. Assez grand pour qu’Empathy, une start-up installée à New York, ait levé plus de 40 millions de dollars auprès d’investisseurs depuis sa création en 2021. Elle a mis au point une intelligence artificielle capable d’écrire une nécrologie du disparu. Et ce n’est qu’une des plateformes sur ce marché.

>> Discuter avec une personne après sa mort devient possible grâce à l’intelligence artificielle

Lantern et Cake, par exemple, sont des sites qui proposent des tas d’informations et de conseils sur comment gérer le deuil mais aussi la logistique, les documents administratifs à envoyer ou les abonnements à annuler, entre autres, dans une période de stress et de tristesse. Le site de Cake serait consulté par 40 millions de personnes par an. Pas forcément étonnant : trois millions d’individus meurent chaque année aux États-Unis. Selon Empathy, 68% des personnes touchées par la mort d’un proche en souffrent physiquement. Et ces proches passent en moyenne 540 heures à s’occuper des diverses tâches qui accompagnent un décès, sans parler du coût financier qui se chiffrent en milliers de dollars en général.

Comme un modèle de lettre de motivation en plus abouti

Empathy se propose aussi d’écrire des oraisons funèbres à votre place. L’outil s’appelle Finding Words (trouver les mots). Il s’appuie sur un questionnaire que vous remplissez. Du coup, on peut se demander quel est vraiment le gain de temps si c’est la raison pour laquelle vous n’écrivez pas vous-mêmes la nécrologie. Il y a des questions basiques, le nom, la date de naissance et le jour du décès du défunt. Il faut préciser, si possible, le lieu du décès ainsi que des détails sur la cérémonie funéraire. Rien ne vous y oblige mais vous pouvez aussi raconter vos souvenirs et décrire des moments importants de sa vie. Et ensuite, l’intelligence artificielle se met au travail en s’appuyant sur les centaines d'oraisons funèbres qui l’ont alimentée. Ceux qui l’ont utilisée trouvent le résultat satisfaisant, le texte n’a pas l’air écrit par un ordinateur.

Mais n’est-ce pas un peu étrange de laisser à d’autres écrire quelque chose d’aussi intime ? Ron Gura, le patron d’Empathy, répond que beaucoup de gens ont du mal à écrire, parfois à cause de l’émotion, parfois par manque de temps, parfois par peur de ne pas être à la hauteur. Pour les autres, dit Ron Gura, un peu d’aide ne peut pas faire de mal. De toute façon, il n’est pas rare de se servir de Google pour trouver des modèles de nécrologies. L’outil Finding Words va juste un peu plus loin. Il y a dans une oraison, comme dans des lettres de motivations ou même des articles de presse, une sorte de formule. Cette formule, l’intelligence artificielle peut intégrer, la reproduire et l’adapter.