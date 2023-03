Aux Etats-Unis, le "Kia Challenge" sur TitTok inquiète les autorités et les propriétaires des voitures de la marque

Une vidéo diffusée l'été dernier montre comment démarrer les véhicules de la marque sud-coréenne avec un simple cable USB. De plus en plus de jeunes Américains veulent ainsi tester la technique, se mettant également en danger.

TikTok, le réseau social chinois, compte quelque 100 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis. Et parmi eux, certains suggèrent des défis souvent stupides, parfois dangereux, comme se limer les dents avec une lime à ongles... Ces derniers mois, c’est le "Kia Challenge" qui a fait parler de lui. Le but ? Voler une voiture de la marque sud-coréenne Kia grâce à une "astuce".

Les modèles de la marque sud-coréenne vendus entre 2011 et 2021 - ainsi que les Hyundai, des années 2015 à 2021 - peuvent en effet être démarrés avec un simple câble USB, comme un chargeur de téléphone. En tout cas, les modèles de voitures qui démarrent avec une clé plutôt qu’avec un bouton, comme on en voit de plus en plus : elles n’ont en effet pas de système d’antidémarrage.

Reste toutefois à briser la vitre de la voiture et arracher la partie au-dessous du volant pour pouvoir brancher le câble USB et démarrer le véhicule. Ceux qui sont rodés à l’exercice y arrivent en 20 à 30 secondes, selon les autorités américaines. Une vidéo expliquant le principe a circulé sur TikTok pendant deux semaines en juillet 2022, avant que le site ne la retire. Mais le mot-clé "#KiaBoyz" est vite devenu populaire, notamment à Milwaukee, dans le Wisconsin, où ces voleurs, très jeunes, souvent, étaient particulièrement actifs.

Accidents de la route en série

Et si cela inquiète, c'est par ce "challenge" a fait bondir les chiffres de la criminalité. Ainsi, à Los Angeles, en Californie, les vols de Kia et Hyundai auraient augmenté de 85% entre 2021 et 2022. À Norfolk, en Virginie, la hausse était de 35% en juillet. A St-Petersburg, en Floride, un tiers des voitures volées étaient de l’une des deux marques sud-coréennes, l’été dernier. À Chicago, les vols ont parfois été commis par des enfants de 11 ans.

D'ailleurs, preuve de la dangerosité, l'idée ici n’est pas forcément de revendre la voiture derrière, mais plutôt de s’amuser en roulant n’importe comment et de l’abandonner ou de la détruire. Une victime a ainsi retrouvé sa voiture endommagée à l’extérieur, mais aussi transformée en poubelle à l’intérieur. Et les conséquences peuvent être bien plus dramatiques. À Buffalo, au nord des Etats-Unis, quatre adolescents âgés de 14 à 19 ans sont morts dans l’accident d’une Kia Sportage, après un excès de vitesse. La voiture avait été déclarée volée la veille. De quoi laisser penser à la police qu’il s’agissait du "Kia Challenge".

Pour stopper cette folie, TikTok assure avoir retiré toutes les vidéos retrouvées, en rappelant qu’elle n’encourageait évidemment pas ce type de comportement. De leur côté, Kia et Hyundai sont au courant de cette tendance. Les modèles Hyundai construits depuis novembre 2021 ont désormais un antidémarrage de série. Les deux constructeurs proposent aux propriétaires de leurs véhicules l’installation ou une mise à jour gratuite d’un logiciel antivol. Plus de huit millions de voitures sont concernées aux Etats-Unis. Pour celles sur lesquelles il est impossible d’installer ce logiciel, les propriétaires pourront se faire rembourser des barres antivols.