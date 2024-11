Aux États-Unis, le carton des croisières Hallmark

Ce n’est pas encore l’époque, mais aux États-Unis, des milliers de personnes sont revenues il y a quelques jours, en ce mois de novembre, d’une croisière de Noël. Un peu en avance donc. Une croisière consacrée à Hallmark, une chaîne américaine qui diffuse plusieurs téléfilms de Noël chaque semaine.

Depuis plus d’un siècle, la maison mère conçoit et vend des cartes d’anniversaire, de vœux, pour la fête des pères et des mères, pour la retraite d’un collègue etc...et donc également pour Noël. La chaîne, telle quelle, existe depuis 2001. Elle diffuse des programmes pour toute la famille. Au fur et à mesure des années, Hallmark Channel est devenue la référence pour le téléfilm de Noël, suivant souvent la même formule : une jeune femme brillante, mais stressée vivant dans une grande ville et qui doit retourner dans le village de son enfance où elle retrouve le sens de la vie et les vraies valeurs de Noël. Ces programmes démarrent dès le dernier week-end d’octobre. Largement le temps de se mettre dans l’ambiance du sapin et des chaussettes sur la cheminée. Les téléspectatrices sont nombreuses et fidèles. Le concept marche tellement bien que Netflix s’y est mis aussi.





Des passagers transportés de Miami aux Bahamas



Si l’on en croit une journaliste du magazine People qui a embarqué à bord du paquebot Norwegian Gem, cette croisière, c’était comme être au milieu d’un film de Noël flottant. Même si la croisière, du 5 au 9 novembre, a emmené les passagers de Miami aux Bahamas, ce qui ne correspond pas exactement les décors enneigés des téléfilms Hallmark. Le hall d’accueil du bateau avait été aménagé en vert et rouge avec des lumières de Noël et les décorations traditionnelles. Tout au long du voyage, les organisateurs ont prévu des activités type préparation de cookies, concours de "ugly sweaters" - des pulls en laine moches une tradition aux États-Unis -, partie de bingos, karaoké de chansons de Noël, un bal, des films Hallmark disponibles 24 heures sur 24 sur la télévision de chaque cabine, l’incontournable cérémonie d’illumination du grand sapin et une projection dans le cinéma du navire d’un film inédit pour 1000 spectateurs.

Le plus excitant pour les fans fut la présence à bord de 11 acteurs et actrices de ces téléfilms. Beaucoup de comédiens ont plusieurs films Hallmark sur leur CV, donc le public les connaît bien. D’après l’hebdomadaire Variety, ces artistes ont donné beaucoup de leur temps dans des animations sur scène et pour des photos pendant le voyage. "C’est comme un culte mais un bon culte", a commenté une passagère dans le magazine.



Si l’on en croit la presse américaine, il ne restait plus aucune place disponible sur la première ainsi que sur la deuxième croisière. Parce que oui, Hallmark en a organisé deux en 2024. Preuve du succès de l’opération, la chaîne remet ça en 2025 et cette fois sur un plus gros navire. Le Norwegian Gem a transporté environ 2400 personnes en 2024. En 2025, le Norwegian Joy - la joie norvégienne - pourra lui accueillir 3800 passagers entre Miami et Cozumel, petite île près de Cancun au Mexique. Ce sera encore en novembre, donc toujours pas vraiment à Noël et toujours sous le soleil. Prix annoncé : 1370 dollars par personne environ.