Aurora : le nouveau superordinateur américain capable de réaliser deux trillions d’opérations en une seconde

Un trillion vaut un milliard de milliards, soit 18 chiffres. Le temps de lire cette phrase, ce supercalculateur sera capable de réaliser plus de deux trillions d’opérations, un record. Un outil inestimable pour la recherche selon les scientifiques qui l'ont conçu.

Il devrait être pleinement opérationnel l’an prochain. La construction continue à proximité de Chicago. Aurora sera installé au laboratoire de recherche d’Argonne qui dépend du ministère de l’énergie et est affilié à l’université de Chicago mais il est construit par Intel et Hewlett-Packard, deux géants de l’informatique.

C’est donc un superordinateur capable de réaliser deux trillions d’opérations en une seconde. Pour cela, il faut de la place, l’équivalent de deux terrains de tennis pour un poids de 600 tonnes. Il est équipé de 60 000 processeurs graphiques, c’est 20 000 de plus que n’importe quel autre superordinateur. Le projet aura pris plus de huit ans à se faire.

Pour citer l’université de Chicago dans sa présentation du projet, ces superordinateurs ont une valeur inestimable pour les scientifiques. Toutes les simulations sur le climat à grande échelle sont faites par ces ordinateurs. Le site Fast Company liste quelques-uns des domaines dans lesquels Aurora pourra aider la recherche : mieux se préparer aux risques d’incendie et d’inondation ou établir une carte des connexions du cerveau humain. Même pour un superordinateur comme Aurora, cette carte prendra des mois, voire des années.

Le système permet également de concevoir des batteries plus puissantes et durables, analyser les données d’une machine à rayon X ou encore développer de nouveaux médicaments en analysant des millions de molécules. Et puis l’analyse des données, forcément, est au cœur de la recherche sur l’intelligence artificielle.

Aurora n’est pas le seul superordinateur de la planète

Il n’est même pas encore le plus puissant mais même inachevé, il est déjà deuxième dans le Top500 des superordinateurs établi deux fois par an depuis 1993. Classement sans la Chine qui ne communique pas de chiffres. Le premier superordinateur du moment, c’est Frontier qui, lui, ne réalise qu’un trillion d’opérations par seconde. À terme, Aurora aura 70% de mémoire de plus que Frontier.

D’autres superordinateurs américains, El Capitan en Californie et Eagle développé par Microsoft, pourraient dépasser à leur tour Aurora. Parce que tout cela va très vite. Summit, le superordinateur le plus puissant de 2020, est septième désormais. Surtout, un ordinateur portable aujourd’hui a plus ou moins la puissance qu’un superordinateur d’il y a 30 ans.