Au Japon, une préfecture incite les parents à voyager avec leurs enfants hors vacances scolaires

Au Japon, les autorités tentent par différents moyens de relancer la natalité. Aichi, au centre du pays, vient ainsi de créer un nouveau créneau de vacances pour les enfants pendant le calendrier scolaire classique.

C'est le nouvel outil d'une préfecture japonaise pour relancer la natalité : une nouvelle sorte de vacances pour les enfants, des congés individualisés qui ne sont pas dans le calendrier scolaire officiel. Chaque famille va pouvoir décider de partir en vacances quelques jours avec les enfants sans risquer un mot d'absence de l’école.

>> Natalité : la diminution continue des naissances au Japon et en Italie

C’est une idée des autorités de la préfecture d’Aichi, une zone au centre du Japon, qui souffre, comme toutes les autres régions du pays, d’un effondrement du nombre des naissances. L’an dernier, il y a eu deux fois plus de décès au Japon que de naissances.

Les responsables de la préfecture d'Aichi sont prêts à tenter de nouvelles expériences pour favoriser la vie de famille. Ils s'attaquent ainsi à la rigidité du calendrier scolaire japonais, l’un des sujets dont les familles se plaignent souvent : au Japon, il n’y a pas de zone A, B et C comme en France. Tout le monde est en vacances, dans tout le pays, au même moment. Les prix sont donc extrêmement élevés à ces périodes, que ce soit pour les hôtels ou les avions. Et il faut tout réserver des mois à l’avance, cela rend les voyages en famille pratiquement impossibles.

Trois jours de congés personnalisés

À Aichi, les autorités veulent proposer un congé souple à toutes les familles pour que les parents puissent faire un petit voyage hors vacances scolaire avec leurs enfants. À partir de la rentrée scolaire prochaine, les familles disposeront de trois jours de congés personnalisés. Elles devront prévenir l’école à l’avance de l’absence de leur enfant et l’élève devra s’engager à rattraper tout seul les cours qu’il aura manqué. Pour que la réforme soit acceptée, la préfecture a expliqué qu’il s’agissait de donner plus de temps aux enfants pour être avec leurs parents qui parfois travaillent le week-end, mais que c’était aussi une occasion d’apprendre différemment. Dans leur présentation, les autorités parlent d’ailleurs d'"éduvacances", un mot portemanteau entre éducation et vacances. Les enfants vont pouvoir aller visiter, ces jours-là, des monuments historiques ou des musées qui enrichiront leurs connaissances.

On ne sait pas encore si beaucoup de familles sont candidates puisque ce nouveau concept vient juste d’être validé, mais il sera probablement assez peu utilisé. Au Japon, la pression sociale est très forte et les familles risquent d’hésiter à pousser leurs enfants à manquer trois jours de classe. Les salariés japonais hésitent déjà à prendre les congés qui leur sont dus. Ici, plus vous restez dans l’entreprise, plus vous avez de congés payés, mais avec un maximum de 20 jours par an. Les employés ne prennent souvent qu’une partie de ces congés payés de peur d’être mal vus par leurs collègues ou leur patron.

Dans sa dernière étude sur le sujet, le ministère du Travail local a révélé que les salariés ne prenaient ainsi, en moyenne, que 9 jours de congés par an. Il n’est pas sûr que le nouveau système de congés libres aura beaucoup de succès.