Au Japon, les autorités alertent sur des cambrioleurs qui font du repérage grâce à Google Maps

Pratique... mais parfois dangereux. Au Japon, la police craint de voir de plus en plus de cambriolages préparés en ligne grâce aux sites de géolocalisation. Ainsi, depuis plusieurs semaines, des policiers de la préfecture d’Aichi, au centre du pays, commencent à donner des cours aux habitants pour qu’ils apprennent à cacher leurs maisons ou leurs biens apparaissant dans le service Street View de Google Maps.

Les autorités de la ville d’Handa, au sud de Nagoya, organisent ainsi de véritables formations auprès des habitants et des représentants de différentes communautés pour leur expliquer qu’ils devraient maintenant se montrer particulièrement prudents du fait des progrès considérables de ces applications gratuites. Leur cible : Street View de Google, ce service très pratique qui permet de visualiser de façon très réelle une rue, une adresse, un point d'intérêt. Si précise qu'on peut très clairement observer, grâce à un assemblage de photos haute définition, les commerces, les maisons individuelles ou même les voitures garées dans la rue. Et selon la police japonaise, des voleurs s'en servent pour faire leurs repérages. Ils regarderaient les véhicules de valeur, l’entrée des maisons, la présence de barrière et les possibles routes pour s’échapper discrètement en cas de problème pendant le cambriolage.

Un fait-divers en Inde

Les agents conseillent aussi aux habitants de prendre des mesures de protection. Comme par exemple, ne jamais laisser trainer une échelle sur le devant de la maison. Les voleurs pourraient la repérer en ligne et avoir l’idée de s’en servir pour entrer par les étages. S'il est difficile de mesurer une éventuelle montée du crime grâce à Google Maps - la police japonaise ne donne elle-même aucun chiffre précis -, les autorités, qui ont toujours tendance à surjouer la carte de la sécurité pour une population qui est habituée à vivre sans grande criminalité, s'appuient toutefois sur un fait-divers indien. Les journaux locaux s'étaient en effet emparé d'une série de cambriolages dans la ville de Belgavi, au sud-ouest du pays. Le duo de voleurs avait alors avoué qu’ils faisaient tous ses repérages et ses préparations en ligne avant de partir fracturer des belles maisons, s'emparant des bijoux et des belles voitures identifiées dans Street View.

Et la police japonaise semble avoir une recette miracle pour se protéger de ce genre d’attaque. Dans leurs formations, les policiers expliquent que les habitants inquiets peuvent forcer Google à effacer toutes les photos de leurs domiciles ou de leur voiture. La démarche se fait en ligne dans les options de Google Maps. Après avoir répondu à quelques questions et l'acceptation de la demande, le géant américain floute complètement les images de votre domicile en quelques jours seulement.