Au Canada, une application de rencontres propose un avatar pour discuter à votre place

L’application Snack, lancée pendant la pandémie, s'adresse à la "génération Z", ceux qui sont nés après 1997. Elle est présentée comme un mélange de Tinder et de TikTok.

Faut-il s’attendre à une révolution dans le paysage des applications de rencontres ? Tinder, la reine du secteur avec 75 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde, va-t-elle devenir obsolète ? L’application Snack s’adresse à la "génération Z", les jeunes gens nés après 1997, et à quelques autres de la génération précédente, mais il ne faut pas avoir plus de 36 ans pour s’inscrire.

L’application, qui n'est pas disponible en France pour le moment, est présentée comme un mélange de Tinder et de TikTok. Snack, dans le langage de cette génération, signifie "mignon" ou "mignonne", que quelqu’un vous plaît. La créatrice, Kimberly Caplan, a travaillé pour l’application canadienne de rencontres Plenty of Fish - une référence aux nombreux poissons dans l’océan. Elle a eu l’idée de Snack en découvrant, en 2020, le profil d’une jeune femme qui se servait de TikTok pour trouver des dates. Pour Kimberly Caplan, les applications avec des photos relèvent du passé et il faut tout miser sur la vidéo. Pas de "swipe", droit ou gauche pour choisir un profil qui vous plaît. Le "swiping" que Tinder a imposé depuis une dizaine d’années est destiné aux vieux, selon l’application. Ici, c’est un "feed", comme sur Twitter : vous cliquez sur "j’aime" quand vous tombez sur un profil que vous aimez.



Un avatar créé grâce à l'intelligence artificielle

Snack a mis en place une sanction du "ghosting", c’est-à-dire cette tendance à ignorer soudainement une personne avec qui vous avez déjà échangé ou plus. Si vous "ghostez" trop de personnes, votre profil devient invisible sur le site, ce qui rend compliqué toute rencontre. Mais ce qui a retenu l’attention du site Fast Company, c’est un avatar qui peut être formé à vous ressembler le plus possible grâce à l’intelligence artificielle. Il va discuter virtuellement à votre place avec d’autres utilisateurs ou utilisatrices. S’il trouve que la personne peut vous plaire, il vous prévient pour que vous preniez la relève, mais, surtout, vous vous évitez entre temps des conversations inintéressantes ou infructueuses. Il faut toutefois s’assurer que l’avatar est bien formé. À terme, il pourra aussi vous représenter dans le métavers.



50 % des jeunes Américains ont déjà utilisé une application de rencontres

Entre 2009 et 2017, le taux de couples rencontrés en ligne est passé de 22 % à 39 %. Le centre Pew Research estimait en 2019 que 50 % des jeunes Américains entre 18 et 29 ans ont utilisé une application de rencontres. Et la pandémie a accéléré le phénomène.

Bumble, un concurrent de Tinder, a vu les appels vidéo bondir de 70 % sur sa plateforme. Snack passe par la vidéo plutôt que des photos avec une courte présentation, mais Schmooze, qui cible le même public, propose une alternative à la vidéo. L’application se concentre sur les "mèmes". Elle vous en propose une série. Vous les balayez du doigt vers la droite ou la gauche et ces choix aident l’application à déterminer quel type d’humour vous plaît pour ensuite choisir avec qui vous associer.