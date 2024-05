Après le pari sportif en ligne, le pari social

Dave and Buster’s est un géant de l’arcade. Un lieu très bruyant avec toute une série de jeux, moto, voiture de course, pêche virtuelle, paniers de basket, versions modernes du chamboule-tout, une grande roue comme dans l’émission "Le Juste Prix" etc. Les enfants adorent parce que chaque jeu rapporte des points avec lesquels ils peuvent ensuite récupérer des lots, des ballons, des figurines, des bonbons, dans la boutique de l’établissement. Certains parents aiment aussi beaucoup. Il y a généralement un sports bar avec des dizaines d’écrans, à côté des jeux.

30 millions de personnes visitent chaque année l’un des quelque 200 Dave and Buster’s d’Amérique du Nord et la chaîne s’est associée avec Lucra Sports, spécialisé dans les logiciels de gaming, pour créer une option sur son application qui permet de parier entre amis, pas sur un match de NBA, mais sur des parties entre amis, parmi tous les jeux disponibles sur place. Il faudra avoir plus de 18 ans pour avoir le droit de jouer dans quelques mois, quand l’application sera accessible.

Pas de pourcentage mais une fidélisation de la clientèle

Il y a, par exemple, dans les Dave and Buster’s, des paniers de basket. Vous avez 60 secondes pour marquer autant de paniers que possible. Sur la plateforme, vous allez pouvoir parier 5 dollars que votre copain rentrera moins de 10 ballons dans le panier. Certes, il n’y a pas besoin d’une application pour cela, les paris entre amis existent depuis longtemps. Mais c’est à travers la plateforme, vous gagnez des points et des récompenses. De plus, une plateforme numérique, avec la présentation qui l’accompagne, "professionnalise" un peu l’expérience. Normalement, Dave and Buster’s ne prend pas de pourcentage sur ces paris mais c’est l’opportunité de fidéliser plus encore les 5 millions d’utilisateurs de son application et même d’en ajouter. Des clients qui passeront plus de temps sur place et dépenseront sans doute plus.

La question a d’ailleurs été soulevée de savoir si, avec ce type de paris, les joueurs ne risquent pas de développer une forme d’addiction. Techniquement, ce n’est pas du pari sportif en ligne donc la législation est moins stricte. En plus, il s’agit de jeux d’adresse le plus souvent, donc ce n’est pas la roulette au casino. Il y aura une limite aux sommes pariées, sans que l’on sache où se situe cette limite pour l’instant. Ce type de pari social, comme l’appelle les Américains, représenterait déjà une industrie de 6 milliards de dollars. D’après CNBC, c’est l’occasion de toucher un public plus jeune en moyenne que le pari sportif en ligne.