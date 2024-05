Alimentation cellulaire : des chercheurs sud-coréens conçoivent un riz hybride riche en protéines de bœuf

Sur le papier, c'est l'aliment parfait. Du riz riche en protéines avec un très léger goût de bœuf grillé. Des chercheurs de l'université Yonsei à Séoul, en Corée du Sud, viennent de présenter un hybride de riz et de bœuf développé en laboratoire. Ce nouveau produit pourrait devenir un aliment de base assez complet pour les populations manquant de protéines. Il permettrait aussi indirectement de réduire les émissions de CO2 sur la planète.

De l'extérieur, il ressemble à un riz normal, sauf que les grains sont légèrement rosés, plus opaques et un peu arrondis comme dans un risotto. La couleur rosée vient du processus de fabrication qui se fait dans un laboratoire de l'université Yonsei à Séoul.

De la protéine de bœuf sans tuer de bœuf

Le riz est d'abord traité avec de la gélatine de poisson et des enzymes pour créer un environnement favorable à la croissance de cellules. Ensuite, les grains sont lentement infusés de cellules de bœuf. Ce sont des cellules de muscle, de viande donc, et des cellules de gras. Ces cellules s'infiltrent progressivement dans les grains de riz et vont se multiplier naturellement. Le riz devient ainsi de plus en plus riche en protéines et on peut le manger, sans danger, au bout d'une dizaine de jours.

L'hybridation obtenue est un aliment plus nutritif que le riz normal. Il contient 7% de matière grasse de plus et 8% de protéines en plus. Il contient donc des protéines animales, qui contiennent les acides aminés essentiels à une bonne alimentation. Cet aliment serait parfait pour nourrir les personnes qui ne peuvent habituellement pas accéder à ces composants riches. Notamment, dans les régions où il est très difficile de faire de l'élevage.

Les chercheurs assurent aussi qu'il a de gros avantages pour la planète. Les cellules de bœuf sont prélevées sans tuer les animaux. On pourrait donc réduire la taille des élevages de bovins qui génèrent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre.

Débouchés futurs

Les chercheurs de Yonsei veulent encore améliorer ce riz avant de le commercialiser. Pour devenir une source d'alimentation vraiment efficace et pas un simple riz infusé au bœuf, il faut qu'il soit encore plus riche en protéines animales. Pour l'instant, ils arrivent à un ratio de 99% de riz et 1% de bœuf. Les scientifiques veulent encore développer ses capacités à absorber des protéines pour doper la part de viande.

Mais, ils croient à plusieurs débouchés pour leur céréale hybride. L'aliment pourrait être mobilisé dans des cas de famines. Les scientifiques pensent aussi aux rations pour les militaires qui ont besoin d'aliments denses et complets et pourquoi pas aussi, servir ce riz au bœuf pour les prochaines missions humaines vers l'espace.