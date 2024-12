À Tokyo, les fonctionnaires vont pouvoir passer à la semaine en quatre jours pour ne plus avoir à choisir entre carrière et vie de famille

Les autorités japonaises sont un peu désespérées face à l’effondrement du nombre de naissances dans le pays. En 2024, le pays de 125 millions d’habitants va passer, pour la première fois, sous la barre des 700 000 bébés en un an. Il y a dix ans, le pays enregistrait encore plus d’un million de naissances par an. Le gouvernement, comme les autorités locales se demandent comment répondre à cette crise. Est-ce que les couples font moins de bébés parce qu’ils travaillent trop ? C’est ce que pense, en tout cas, la mairie de Tokyo. À

La maire de Tokyo, Yuriko Koike, a expliqué, dans un discours, durant la semaine du 2 au 8 décembre, qu’il était temps de changer les méthodes de travail de la ville. Elle veut offrir plus de flexibilité aux milliers de fonctionnaires de la métropole pour que les gens n’aient plus à choisir entre leur carrière à la mairie ou leur vie de famille.

Le changement de système va être mis en place dans quatre mois. Au Japon, les années administratives et fiscales vont d’avril à mars. À partir d’avril 2025, les salariés de la ville pourront demander à concentrer leur travail sur quatre jours au lieu de cinq. Attention, on ne leur propose pas de travailler moins. Chaque employé devra toujours faire le volume horaire légal. La règle pour tous, c’est 155 heures de travail par mois, c’est-à-dire des semaines de 39 heures. Si vous voulez ne travailler que quatre jours par semaine et il faudra venir plus tôt ou partir plus tard les autres jours pour faire votre quota d’heures.

Un aménagement pour les jeunes parents

Il sera aussi possible de faire un peu moins d’heures, mais seulement si vous avez de jeunes enfants. Dans ce cas-là, la mairie propose aux parents d’arrêter le travail deux heures plus tôt, mais il faudra accepter d’encaisser une baisse de son salaire, car ces employés ne pourront plus atteindre le quota mensuel imposé à tous. La mairie de Tokyo a d’autres initiatives pour les familles. Depuis le début de l’année 2024, les employés ont le droit d’amener leurs enfants au bureau s’ils se retrouvent dans l’incapacité de les faire garder, en raison soit d'enseignants absents ou de crèche fermée.

La mairie dit qu’on parle de circonstances exceptionnelles et cela concerne des enfants jusqu’à l’âge de neuf ans maximum. La maire a pris cette initiative, car elle a désormais peur de ne plus trouver assez d’employés pour faire fonctionner ses services et surtout de perdre ses salariées femmes qui viennent d’avoir des enfants et qui renoncent souvent à travailler, car elles n’ont pas les soutiens nécessaires pour faire garder leur petit.