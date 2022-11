A-t-on le droit de porter une arme dans un zoo ? Le débat fait rage à Atlanta, aux Etats-Unis

Il est interdit d'interdire, disaient certains en mai 1968. Mais ici, à Atlanta, dans le sud des Etats-Unis, il est interdit d'interdire le port d'armes. Et là, ça pose question. Depuis plusieurs jours, on assiste en effet à un passionnant débat sur le droit de porter ou non une arme ...dans un zoo.

Dans l'état de Géorgie, relativement conservateur, depuis 2014, une loi interdit d’interdire le port d’armes dans tout ce qui est considéré comme un lieu public, appartenant à la ville d’Atlanta. Or, le zoo d’Atlanta - créé en 1889 - se situe à Grant Park, l’un des principaux parcs d’Atlanta.

En septembre, le par animalie avait donc annoncé la fin du droit de s’y promener avec une arme à feu "dans une volonté d’améliorer la sécurité des salariés, des visiteurs et des animaux", disait alors un communiqué. Or, il y a quelques jours, le zoo est revenu sur sa décision, avec effet immédiat en vertu, justement, de cette fameuse loi de 2014 que, visiblement, des groupes pro-armes veulent voir appliquée. Un homme a déjà porté plainte contre les interdictions du port d’armes dans plusieurs parties de la ville.

Sans préciser s’il y a un lien, le zoo a expliqué début novembre qu’il choisissait, pour l’instant, d’éviter la distraction et surtout le coût d’une action en justice. L'établissement estime toutefois qu’un juge validerait sans doute sa décision initiale et surtout qu’elle reste dans le meilleur intérêt de tous. Le communiqué met la pression sur les élus en les invitant à réfléchir à cette situation particulière en attendant.

Déposer son arme à l'entrée

D'ailleurs, ce n'est pas un cas isolé : l’été dernier, le festival Music Midtown d'Atlanta a été annulé par les organisateurs pour des "circonstances échappant à notre contrôle". Les médias locaux croient savoir que c’est en fait à cause de cette loi de 2014 et du risque qu’elle pose dans un événement rassemblant des milliers de personnes.



Plus largement, cette situation sur les armes dans les parcs animaliers des Etats-Unis se répète. A St-Louis, en plein centre des Etats-Unis, le zoo local a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour défendre au tribunal son interdiction du port d’armes. Il essaierait d’ailleurs de récupérer une partie de la somme auprès de la personne à l’origine de toute la procédure. Un juge a estimé que le zoo, dans l’un des grands parcs de la ville lui aussi, pouvait être considéré à la fois comme une école et comme un parc d’attractions. Soit deux des 17 exceptions à la loi sur le port d’armes dans le Missouri, l’Etat où se situe St-Louis. Du côté du zoo, on explique que personne ne cherche à prendre position dans le débat sur le port d’armes, simplement que l’environnement est plus sûr sans visiteur avec un pistolet à la ceinture. Il est même possible pour ceux qui ignoreraient la règle de laisser leur arme à l’entrée et de la récupérer en partant.