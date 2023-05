A Singapour, un restaurant sert de la soléine, présentée comme la protéine la plus écolo du monde

L'an dernier, Singapour a été le premier pays au monde à valider l'utilisation de la soléine. L'Europe pourrait suivre dans quelques mois.

Pour la première fois dans le monde, un restaurant de Singapour vient de servir tout un menu constitué à base d'une toute nouvelle protéine qui s'appelle la soléine. Sa particularité, c'est qu'elle est présentée comme la protéine la plus écolo du monde : elle est fabriquée à base de CO2, d'eau et d'électricité renouvelable.

Pourra-t-on donc bientôt vraiment vivre d'amour et d'eau fraiche ? D'amour, d'eau fraiche et d'un peu de gaz, en tout cas, certainement, puisque ce dernier est nécessaire pour produire cette nouvelle protéine qui a été inventée à l'origine par la start-up finlandaise Solar Foods. Ils sont partis d'un constat simple : près un tiers des émissions de CO2 de toute la planète sont liées à l'alimentation. C'est tout compris : la déforestation, l'agriculture, les usines de transformation de l'agroalimentaire, le transport ou encore la prise en charge des déchets.

Des microbes naturels nourris avec du CO2 et des nutriments

Solar Foods se propose de donc réduire ces émissions de gaz à effet de serre en créant une protéine, toujours naturelle, mais plus propre que les protéines habituelles, notamment celles qui viennent de la viande. Ils partent de microbes naturels nourris dans des grandes cuves avec du CO2 et des nutriments comme du phosphore, du potassium ou du calcium. Ces microbes vont fermenter comme de la levure lorsque vous faites du pain. Ils se multiplient pendant deux ou trois jours et ensuite vous vous retrouvez avec un liquide un peu épais, jaune. Il suffit ensuite d'assécher ce mélange pour se retrouver avec une poudre très nourrissante et qui n'a pas de goût particulier. Cette poudre jaune peut servir de base à plein de plats, un peu comme une farine de blé ou de maïs. Il ne s'agit pas de soudain manger que de la soléine.

A Singapour, ce sont deux chefs étoilés qui se sont prêtés au jeu. Ils ont dû concocter tout un menu raffiné en utilisant cette farine et en limitant au maximum l'utilisation des autres protéines qu'ils utilisent habituellement en cuisine. Donc pas de viande et pas de produits laitiers. Au menu, il y avait par exemple des pates avec un pesto à la singapourienne. Les pates étaient faites à base de soléine. Il y avait aussi de la citrouille fumée dans une sauce à la soléine et au lait de coco. En dessert, c'était une glace très crémeuse à la soléine avec de l'extrait vanille et des figues roties.

Singapour doit importer 90% de sa nourriture

Depuis toujours, Singapour s'inquiète beaucoup pour l'alimentation de sa population, car le petit pays n'a pas vraiment de ressources agricoles propres. Il n'a pas assez d'espace pour faire de l'élevage ou des récoltes. Il doit donc importer 90% de sa nourriture. Et c'est un risque : la Cité-Etat est toujours à la merci d'une crise géopolitique avec ses voisins ou ses fournisseurs. Les autorités sont donc très curieuses de toutes ces nouvelles solutions qui permettraient à ses industries de produire localement plus de la nourriture. Singapour a ainsi été le premier pays au monde à valider, l'an dernier, l'utilisation de la soléine. L'Europe pourrait suivre dans quelques mois.