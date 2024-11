Joe Sacco en Inde

Sous-titré Violences passées et à venir en Inde, Souffler sur le feu nous embarque à tombeau ouvert sur les routes de l’Uttar Pradesh, la plus vaste province du pays, située au nord, et dont plusieurs districts ont été secoués en 2014 par des vagues de violence entre populations musulmanes et hindoues.

Une émeute qui en annonce d'autres

Joe Sacco, sans doute le plus grand BD reporteur depuis que le genre existe, s’est rendu sur place assez rapidement. Pour enquêter, comprendre et témoigner. Ce travail n’a pas vu le jour tout de suite, car Sacco, fatigué de dessiner la violence, a éprouvé le besoin de faire une longue pause. Il y est revenu des années plus tard, avec le sentiment que ce qui s’était passé se reproduira très vraisemblablement.

"L’émeute sur laquelle j’ai enquêté peut servir de modèle à ce qui arrivera dans le futur, car beaucoup d’émeutes semblent avoir les mêmes ingrédients. Les signes ne manquent pas pour qu’elles continuent à être utilisées à des fins politiques." Le BD reporter Joe Sacco, à franceinfo

S’il est apparemment question de religions, il devient évident, au fil des pages et des témoignages, que des raisons économiques et politiques sont à l’origine du drame.

Les propriétaires terriens de la caste hindoue pourchassent leurs propres employés musulmans, très pauvres, au point de les faire fuir et de manquer de main-d’œuvre. Comment comprendre, vu de loin, un comportement aussi stupide ? Comme il l’a fait dans ses reportages sur la Palestine, Joe Sacco cherche dans le passé les raisons de la colère.

"Dans ce cas particulier, il faut peut-être remonter des siècles en arrière, en tout cas à la partition de l’Inde en 1947, des jours de grandes violences, quand près d’un demi-million de personnes moururent, que les Hindous durent quitter le Pakistan pour l’Inde, et les Musulmans, l’Inde pour le Pakistan." le BD reporter Joe Sacco, à franceinfo

Journaliste de formation, dessinateur talentueux, Joe Sacco allie la rigueur de l’enquêteur à la maestria du metteur en scène du réel.

Souffler sur le feu, aux éditions Futuropolis.