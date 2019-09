Ille-et-Vilaine : la créatrice de Petit Ours Brun est décédée à 90 ans

Claude Lebrun, qui avait créé le personnage de Petit Ours Brun dans les années 1970, est décédée samedi 21 septembre 2019 à l'âge de 90 ans. Cette série, très appréciée des enfants, a été adaptée en spectacle et à la télévision.

Claude Lebrun, la créatrice du célèbre Petit Ours Brun est décédée samedi 21 septembre 2019 à l'âge de 90 ans à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes des suites d'une longue maladie, a appris France Bleu Armorique auprès de son fils.

Une série traduite en plusieurs langues

Claude Lebrun avait créé le personnage dans les années 70 avec la dessinatrice Danièle Bour. Elle avait décidé d'envoyer une maquette de ses histoires à la rédaction de Pomme d'Api en 1975. À l'époque, Claude Lebrun était professeure de Lettres à Rennes.

Petit Ours Brun avait notamment fait l'objet d'un spectacle musical et a été adapté à la télévision. La série d'œuvres illustrées a été traduite en espagnol, en russe, en néerlandais et en breton.

"Elle cherchait des sujets d'histoires à nous raconter, à mon frère ou à moi, elle avait épuisé les contes de fées et s'est inspirée de ce qu'on vivait en tant qu'enfant dans notre quotidien pour créer un personnage, celui de Petit Ours Brun", se souvient l'un de ses deux fils, Pierre-François Lebrun sur franceinfo. "Elle était très heureuse de la pérennité de ce projet qui était vraiment né de façon assez simple, moi je suis fier de ma mère et de ce qu'elle a accompli", précise-t-il.

Pierre-François Lebrun sourit en se remémorant l'anniversaire des 40 ans de cette aventure : "En 2015, il y a eu quelques articles sur ma mère à Rennes et pas mal d'amis ont fait le lien entre nous deux. Maintenant ça devient presque une blague ou un amusement pour eux de savoir que je suis peut-être Petit Ours Brun", s'amuse-t-il.

Les obsèques de Claude Lebrun auront lieu ce mercredi à Saint-Jacques-de-la-Lande.