Dominique Bertail, Grand Boum 2024

Dominique Bertail n’est pas un perdreau de l’année, mais il a fallu qu’il attende qu’on lui propose de dessiner, en feuilleton, la vie héroïque de Madeleine Riffaud pour connaître un vrai succès public.

Dessiner Madeleine, comme une série d'aventures

Trois tomes sont déjà parus qui racontent l’adolescence et l’engagement dans la Résistance de cette grande dame, disparue au début du mois, à l’âge canonique de 100 ans. Madeleine en avait tout juste 20 quand elle arrêta, les armes à la main, à Paris, avec deux camarades, un train entier de troupes SS.

Jean-David Morvan – qui lui s’est vu décerner ce samedi 23 novembre, à Blois, le prix Jacques Lob qui récompense un scénariste – avait eu la bonne idée de recueillir ces dernières années les souvenirs de celle qui fut ensuite journaliste, et couvrit la Guerre d’Algérie, les décolonisations et le Vietnam.

Dominique Bertail a fait de cette épopée une BD de genre, une série aussi passionnante que les récits d’aventures ou les histoires de pirates. Sauf que tout est vrai. Le premier tome de Madeleine, Résistante a passé cet automne les 100.000 exemplaires vendus. Le prochain, le 4e, sera consacré à la libération de Paris.

Madeleine, Résistante, aux éditions Dupuis.

Autre série à succès, Jérôme K. Jérôme Bloche

Voilà une série qui donne du plaisir dès 8-10 ans, et qu’on continue à la lire avec bonheur bien plus tard. Jérôme K. Jérôme, c’est le prototype du anti-héros. Un âge incertain – pas plus de 30 ans – la vocation de détective privé chevillée au corps, un solex pour tout bolide, et une vague écharpe autour du cou, Jérôme porte malgré tout vaillamment le feutre et l’imper mastic du privé de cinéma.

Le tome 29 vient de sortir. Il a pour titre : Perpétuité. Il y règne un sacré suspense, la nuit, dans les rues du 18e arrondissement de Paris, depuis que la petite Yasmina a perdu son doudou. Ce n’est pas aussi innocent que vous pourriez le penser.

Jérôme K. Jérôme Bloche, Perpétuité, signé Dodier, toujours aux éditions Dupuis.

Alain Dodier se voit consacré par un beau livre

Un volume de la collection Une Vie en dessins, sous le label Champaka. Pour déguster quelques inédits de Dodier, et surtout bien comprendre l’art de la construction de l’un des meilleurs metteurs en scène de BD actuels.