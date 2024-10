"Blake et Mortimer", signé Juillard, une dernière fois

C’est le trentième album des aventures du célèbre duo inventé par le belge Edgar P. Jacobs. Sobrement titré Signé Olrik, on y retrouve nos éternels héros, so british, et leur ennemi damné, le colonel Olrik.

Olrik au centre du jeu

L’action se passe en Cornouailles, on y convoque la légende arthurienne, une nouvelle machine extraordinaire du professeur Mortimer y joue un rôle important, et le tout se déroule sur fond de nationalisme fanatique, et d’une détestable chasse aux immigrés. Pour le reste, vous apprécierez une fois encore le machiavélisme de l’infâme Olrik, archétype du méchant dont on ne se lasse pas, et dont le portrait illustre la couverture de l’album.

La dernière image d'André Juillard

La sortie de cet album nous donne l’occasion d’évoquer la mémoire du dessinateur André Juillard qui, malade, a usé ses dernières forces pour boucler ce livre avant de nous quitter au cœur de l’été. Ce nouvel opus de Blake et Mortimer en témoigne une nouvelle fois, André Juillard était un maître incontesté de la ligne claire. Un digne héritier, justement, du grand Jacobs.

Rigueur de la mise en scène, élégance du trait, décors au cordeau, André Juillard incarnait la tradition franco-belge. Aussi modeste qu’il avait la main sûre, il s’est presque exclusivement mis au service de très bons scénaristes.

On peut citer Patrick Cothias, avec qui il a cosigné la saga des Sept Vies de l’Épervier, Pierre Christin, lui aussi récemment décédé – décidément c’est une génération qui disparaît – avec qui il signa les Voyages de Lena, et Yves Sente, son compère sur Blake et Mortimer. On doit à ce duo pas moins de 8 albums, parmi les meilleurs de la série.

Avant d’être couronné en 1996, grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre, André Juillard avait obtenu, seul, le prix du meilleur album au festival international de la bande dessinée. Le livre a pour titre Le Cahier bleu (éd. Casterman). Bleu comme la couleur de notre vague à l’âme, au moment de refermer la nouveauté Signé Olrik, dont le dessin de couverture est le dernier qu’il a réalisé, et qui se trouve toujours sur sa table de travail dans son atelier breton, face à la mer.