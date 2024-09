Une nouvelle génération de sparadrap, sans colle, se retire sans irritations

Du lundi au vendredi à 5h51 et 7h26

Bientôt la fin des douleurs et des irritations lorsqu'un pansement est retiré grâce à une nouvelle technologie inspirée des ventouses de pieuvres.

Lors d'une visite à l'hôpital, des électrodes peuvent être positionnées sur un patient. Cela ne pose en général pas de problème, mais quand il s'agit de les enlever, cela peut irriter, provoquer des rougeurs, voire une épilation si elles sont retirées de manière un peu trop forte.

Cela s’explique évidemment parce qu’il y a un adhésif chimique, de la colle, qui peut réagir avec la peau. C’est pourquoi, depuis des années, une solution de rechange est recherchée et elle a peut-être été trouvée dans un nouveau type d’adhésif inspiré des pieuvres.

Il fonctionne comme des micro-ventouses en faisant le vide quand on l’applique. Ce qui lui donne plusieurs avantages. Tout d'abord, il n'y a pas de produit chimique, puisqu’il adhère par succion. Ensuite, il fonctionne même s’il y a des poils ou de l’humidité. Enfin, il est réutilisable, plusieurs fois, sans perdre son pouvoir adhérant. Son plus gros avantage est qu'il ne fait pas mal lorsqu'il est retiré, grâce à une petite languette qui inverse le processus de succion. Ce qui permet de le retirer sans effort, sans douleur et sans rougeur.

Un système de fabrication à grande échelle

Plusieurs adhésifs de ce type existent déjà dans les laboratoires, mais les chercheurs de l’université Kaust en Arabie saoudite ont désormais trouvé un moyen de les fabriquer à grande échelle et à un petit prix. Ce qui les rend enfin commercialement viables. Pour cela, ils se sont appuyés sur une technique d’impression 3D pour fabriquer un moule avec les motifs microscopiques des ventouses. Un moule dans lequel le matériau de base de l’adhésif est ensuite coulé.

Cette nouvelle technologie annonce donc une nouvelle génération de sparadrap réutilisable, qui se retire sans douleur, qui fonctionne dans l'eau et qui n'irrite plus la peau. Auparavant, il faudra quand même valider cette invention par des études cliniques plus conséquentes que celles menées jusqu’ici. (lien en anglais).