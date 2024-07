Une crème solaire efficace plus de 24 heures, développée par une chercheuse américaine

Une chercheuse de l'université de New York a développé une technique rendant le produit qui protège des UV plus épais et plus difficile à absorber par la peau. Encore en phase d'industrialisation, cette crème solaire pourrait être commercialisée en 2025 ou 2026.

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont la chance d’aller à la plage au soleil, il existe désormais une crème solaire qui reste efficace pendant plus de 24 heures. Donc, on n’aura plus besoin d’en remettre régulièrement pour rester protégé, une seule application suffira. Cela pourrait tout changer, notamment pour les parents qui passent leur temps à courir après leurs enfants toutes les deux heures pour les badigeonner de crème.

Si la crème solaire perd son efficacité au bout de deux heures, c'est pour deux raisons. D’abord, parce que la crème est progressivement absorbée par la peau. Et surtout, parce que le produit actif qu’elle contient, un produit qu’on appelle l’avobenzone, qui absorbe les UV et qui est donc essentiel, se désagrège quand il est exposé au soleil. C’est comme si les parapluies se mettaient à fondre quand ils sont mouillés. C’est pourquoi on est obligés de remettre régulièrement de la crème. Une chercheuse de l’université de New York a développé une technique qui empêche ce fameux produit actif de se désagréger. Et d’après ses tests, la protection serait garantie pendant plus de 24 heures. Ce qui est largement suffisant. On peut passer toute sa journée à la plage, de toute façon, le soleil finira par se coucher.

Une crème plus épaisse qui laisse des traces blanches

Avec cette technique, le produit qui protège des UV devient plus épais donc plus difficile à absorber par la peau. C’est d’ailleurs ce qui permet d’améliorer son efficacité. Du coup, finies les petites huiles toutes discrètes absorbées rapidement. Avec ces nouvelles crèmes, tout le monde va garder de belles grosses traces blanches, comme les enfants. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus joli, mais au moins, ce sera efficace. C'est le prix à payer pour rester protégé sans avoir à se badigeonner toutes les deux heures.

Si cela vous intéresse, pour cet été, c’est raté. Ces crèmes solaires ne sont pas encore disponibles. Elles sont en cours d’industrialisation. Mais comme pour tout produit pharmaceutique, cela prend toujours un peu de temps. Car il faut d’abord vérifier les allergies et les éventuels effets secondaires. Donc, on ne les verra pas dans les officines avant un ou deux ans. En attendant, n’oubliez pas de remettre de la crème toutes les deux heures, sinon cela ne sert à rien.