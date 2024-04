Transports : Amsterdam veut installer un boîtier sur les vélos électriques pour limiter automatiquement leur vitesse

Du lundi au vendredi à 5h54 et 7h26

Aujourd'hui c'est demain Anicet Mbida Du lundi au vendredi à 5h54 et 7h26

Après les chauffards en voiture, on commence, début avril, à s’intéresser aux chauffards à vélo. Dans quelques mois Amsterdam, aux Pays-Bas, sera la première ville à faire cette expérimentation. Les vélos électriques y seront équipés d’un boîtier qui va surveiller en permanence la vitesse et la localisation. Du coup, lorsque le cycliste arrivera près d’une école, d’un carrefour ou d’une rue piétonne, l’assistance électrique s’arrêtera. Et le vélo sera limité automatiquement à 15 ou 20 km/h. En cas d’accident, il y aura donc moins de risque que cela se transforme en drame.

Il faut savoir qu’aux Pays-Bas comme en France, les vélos électriques sont bridés d’usine à 25 km/h. Mais à Amsterdam, d’après la responsable de la circulation, plus de la moitié des cyclistes rouleraient plus vite que cette limite. Soit parce qu’ils ont débridé leur moteur, soit parce qu’ils utilisent des speedelec ou des fat bikes qui sont, en fait, des cyclomoteurs déguisés en vélo. La hausse récente du nombre d’accidents aura fini par les inciter à lancer cette expérimentation. Mais tout d'abord, il faut accepter de se faire installer le fameux boîtier. Pour l’instant, c’est une démarche volontaire. Mais l’objectif est d’arriver à convaincre les fabricants de vélos et de moteurs de préinstaller ce type de bridage.

Des ambitions à l'échelle européenne

Les Pays-Bas cherchent aussi à influencer les législateurs un peu partout en Europe. C’est pour cela que l’expérimentation sera menée également dans cinq autres villes européennes. On sait que Munich, Athènes et Milan sont déjà sur les rangs et qu'une ville française pourrait peut-être les rejoindre.

C’est le Parlement européen qui est visé. D’ailleurs, les Pays-Bas ne s’en cachent pas. Un bilan positif donnerait suffisamment de poids pour changer la réglementation et imposer aux vélos électriques les mêmes dispositifs anti-chauffard que sur les voitures. En effet, à partir de juillet prochain, toutes les voitures neuves devront pouvoir s’adapter automatiquement aux limitations de vitesse. Certains pourraient trouver ces systèmes infantilisants. Mais sur les vélos, cela aurait l’avantage d’autoriser les speedelec à enfin circuler sur les pistes cyclables, puisqu’ils seraient automatiquement bridés à 25 km/h.