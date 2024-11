Tourisme spatial : Zephalto, une une start-up française, souhaite proposer des vols en ballon dans la stratosphère

Voler en ballon à la lisière de l'espace sera bientôt possible. Installé dans une cabine d’une dizaine de places accrochée à une sorte de montgolfière géante, il sera possible de monter à 25 km d’altitude dans la stratosphère, donc pas tout à fait dans l’espace. Cela permettra d’admirer la courbure de Terre, le liseré bleu que fait l’atmosphère, avec derrière, le noir profond de l’espace. De quoi ramener des photos presque aussi impressionnantes que celles de Thomas Pesquet.

Les vols n’ont pas encore commencé, mais le marché est déjà très encombré. Il y a les Américains de Halo Space, World View ou Space Perspective. Et désormais, un Français : le Toulousain Zephalto. En ce moment, tous font la course pour être le premier à transporter des passagers. Et Zephalto a surpris tout le monde avec un premier vol d’essai réussi dans un ballon habité, là où ses concurrents ont surtout multiplié les vols à vide. Alors, il n’est monté qu’à 6 km au lieu de 25. Mais cela montre déjà une belle maîtrise technique.

Des premiers vols commerciaux en 2025 ?

Toutes les start-up du secteur du tourisme spatial assurent qu'il sera possible d'assurer les premiers vols commerciaux courant 2025. Mais c’est surtout pour faire plaisir aux investisseurs. Ce n’est pas du tout réaliste. Aucun n’a encore obtenu d’agrément pour transporter des passagers. Or, dans le secteur aérien, cela prend énormément de temps. Les enjeux en matière de sécurité sont énormes. On ne voudrait pas revivre un épisode comme celui du sous-marin qui a implosé en allant visiter le Titanic. Donc les tests vont se multiplier encore et encore. Probablement toute l’année prochaine.

Ils promettent d’être plus abordables que des vols en fusée. Vous vous souvenez peut-être des images des premiers touristes de l’espace chez SpaceX ou chez Blue Origin : 25 millions d’euros par personne en moyenne ! À ce prix, il ne fallait pas seulement être millionnaire, mais carrément milliardaire ! Avec les ballons, World Views annonce des prix à partir de 45 000 €. Cela reste cher, mais quand même plus accessible. Zephalto va monter ses tarifs à 170 000 €. Mais même à ce prix, son carnet de réservations serait déjà plein pour toute sa première année d’exploitation. Preuve de l’intérêt actuel pour le tourisme spatial.