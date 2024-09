Téléphone portable : RCS, le standard multifonction appelé à remplacer les SMS

Les jours des bons vieux SMS et MMS sont comptés. Un nouveau standard est désormais prêt à les remplacer. Il était temps ! Cela fait plus de 30 ans que les SMS existent. Pourtant, la technologie a très peu évolué. On peut envoyer du texte, mais avec une limite de caractères, des images, mais de mauvaise qualité… et c’est à peu près tout. On ne sait pas si le message est arrivé, s’il a été lu, si on est en train de nous répondre ou pas. Bref, c’est resté primitif. Pas étonnant que l’on ait basculé sur des messageries modernes comme WhatsApp, Telegram ou Signal. C’est pourquoi un nouveau standard a été créé. Il s’agit du RCS pour Rich communication services. On va pouvoir envoyer n’importe quel type de fichier, recevoir un accusé de réception, créer des groupes, avoir des réactions, effectuer des appels vocaux, vidéo, etc.

À la différence de ce qu'on fait déjà sur WhatsApp, il s’agit d’un standard porté par l’ensemble des acteurs des télécoms. Donc pour en profiter, il n’y a pas d’application particulière à télécharger, pas de compte à créer. Tout se passe dans l’application messages standard de son téléphone, celle qui sert à envoyer des SMS.

Le RCS compatible avec les SMS

Cette notion de standard ouvert est importante. WhatsApp, par exemple, est totalement fermé. Il appartient à Meta (le propriétaire de Facebook). Rien ne les empêche, demain, d’y ajouter de la publicité, de le rendre payant ou même de l’abandonner complètement. C’est tout l’intérêt d’un standard. Il évite d’être à la merci de qui que ce soit. Dernier avantage : le RCS reste compatible avec les SMS. Au pire, son interlocuteur recevra un texto classique. Donc ça marche vraiment partout.

Pour les mobiles Android ce RCS est dans nos téléphones depuis deux ans, Google étant le principal promoteur du RCS. Depuis quelques jours, les iPhone peuvent également en profiter. Apple ayant adopté le standard dans la dernière version de son système. Côté opérateurs, SFR a déjà mis à jour ses serveurs. Bouygues, Free et Orange promettent de le faire bientôt. Donc toutes les fondations sont prêtes pour sortir le SMS de la préhistoire. Cela fera une belle concurrence à WhatApps, iMessage et consorts.