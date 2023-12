Sciences : bientôt des vêtements alimentés à l'énergie solaire, capables de s'adapter à tous les temps

Une nouvelle génération de vêtements thermorégulateurs vont nous rafraîchir ou nous réchauffer automatiquement, en fontionnant à l'énergie solaire. C’est ce qu’ont mis au point des chercheurs de l’université Nankai en Chine. Les détails viennent d’être publiés dans la revue Science.

Le vêtement a l’air plutôt efficace : ils l’ont testé sous un soleil de plomb à 38°. Et pour celui qui le portait, le ressenti était seulement de 28°, soit dix degrés de moins, ce qui est énorme. Un peu plus tard dans la nuit, quand la température est tombée à 12°, le ressenti était autour de 22°. Le vêtement fonctionne donc comme une véritable climatisation.

La fin des manteaux ?

Pour fonctionner, il consomme de l’énergie, mais de l’énergie solaire. Il faut imaginer une sorte de combinaison avec des panneaux photovoltaïques sur les épaules, le torse, le dos et le long des cuisses. Ils alimentent plusieurs plaques électro-calorifiques. Ce sont ces plaques qui, en recevant du courant, vont chauffer ou se rafraîchir, selon la température extérieure.

La prouesse des chercheurs est d’avoir rendu l’ensemble suffisamment fin et souple pour pouvoir être intégré dans un vêtement traditionnel. Un vêtement que l’on peut porter toute la journée, qui va garantir une température intérieure constante, même si, à l’extérieur, on a des écarts importants. Il pourrait donc un jour mettre fin aux manteaux et autres pardessus.

Pour l'instant, même si ça reste fin et souple, le système n'est pas très discret, les panneaux solaires et l’électronique restent visibles sur le vêtement. L'objectif n’est pas de viser la mode, les chercheurs ciblent plutôt des vêtements techniques, pour ceux qui partent en randonnée ou en expédition.

C’est une technologie qui pourrait aussi remplacer les couvertures de survies, celles qui ont une face argentée et une face dorée. Au moins, on ne se trompera plus de sens, entre le côté qui réchauffe et celui qui rafraîchit. Le vêtement régulera tout seul la température.