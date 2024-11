Les fameux croisés sont souvent, pour les sportifs, synonymes de fin de saison, d’indisponibilité pendant des mois. Rodri, le nouveau ballon d’or, à Manchester City, mais aussi Dani Carvajal et Eder Militao au Real Madrid, en ont, par exemple, fait l'amère expérience, pour ne citer qu'eux.

Jusqu’ici, il n'existait que des sortes d’atèles qui bloquent le genou pour l’empêcher de tourner et de trop tirer sur les fameux ligaments croisés. Là, il s’agit d’une genouillère souple, qui laisse toute sa mobilité, sauf qu’elle est truffée de capteurs. Dès qu’ils détectent une torsion ou une tension trop importante sur le genou. Ils gonflent un coussin de protection tout autour. Ce qui va restabiliser le genou, relâcher la pression sur les ligaments et leur éviter de se déchirer. La start-up londonienne Hippos Exoskeleton vient de présenter ce système, en ce mois de novembre. Selon elle, il peut prévenir jusqu’à 80% des ruptures de ligaments croisés.

On sait, qu’en moyenne, il faut 60 millisecondes pour qu’un ligament se déchire. Leur airbag va se déployer en 25 millisecondes, soit plus de deux fois plus vite. Ensuite, il se dégonfle instantanément. Donc on retrouve tout de suite sa mobilité. Ce qui est important pour garder l’équilibre à la réception d’un saut, par exemple.

La question de la fiabilité

Nous avons posé la question des "faux positifs". D’après leurs statistiques, c’est arrivé seulement six fois sur 4 000. Donc la probabilité est très faible mais elle existe. C’est pourquoi la mise au point et les tests en situation réelle vont être très importants. Ils travaillent déjà avec le club de Foot de Crystal Palace en Angleterre, la Ligue de basket en Espagne, des skieurs ou encore l’équipe olympique chinoise. L’objectif est de récolter un maximum d’informations pour calibrer l’appareil au mieux, avant une commercialisation au printemps 2025.

Il faudra également s’assurer que la genouillère est suffisamment confortable et qu’elle n’influera pas sur les performances. Mais si tout marche comme prévu, ce sera un formidable bond en avant pour la protection des athlètes.