Prévoir ses menus avec l’IA ou mieux manger sans gaspiller

Afin d'équilibrer votre assiette, des applications mettent l’appareil photo du smartphone à contribution avant de transmettre l’image à l’intelligence artificielle pour l’analyser et en tirer le maximum d’information automatiquement. C’est notamment l’idée derrière Foodvisor, une application française, pensée pour éviter la saisie manuelle, fastidieuse des différents aliments et des quantités.

Pour reconnaître chaque ingrédient comme des pommes de terre ou du poulet, des centaines de photos ont alimenté l’IA au départ. Pour déterminer les quantités, l’IA calcule la distance avec l’assiette et l’aire occupée par chaque ingrédient. Et si l’application sèche sur le contenu de l’assiette, vous pouvez toujours l’aider en détaillant les ingrédients à la main. Le repas s’ajoute ensuite au suivi journalier, enrichi de son bilan nutritionnel.

Calories, recettes et antigaspi avec Calorie Mama ou Frigo Magic

Sur le même principe, si été rime avec sobriété, plusieurs applications permettent de suivre ce que vous mangez presque à la loupe. C’est notamment le cas de Calorie Mama sur Android et iOS, une application qui repose également sur l’IA et sur la prise en photo de vos assiettes. Mention, pour une autre application française, bretonne pour être précis, et qui fêtera, elle aussi, bientôt ses dix ans : Frigo Magic. Cette dernière propose des recettes à partir des ingrédients à votre disposition, dans vos placards ou votre frigo, dans un esprit anti-gaspillage. Des applications tierces qu’il faut installer et parfois acheter sur iPhone parce qu'en standard, Apple ne propose aucune application dédiée à l’alimentation : rien en standard sur le smartphone de la marque à la pomme.

Samsung Food peut se connecter au frigo et au four

En revanche, Samsung a lancé son application mobile de recettes à base d’intelligence artificielle, il y a un an. Samsung Food s’appuie sur une base qui compte 160 000 recettes. Elle repose notamment sur l’IA pour importer les recettes que vous trouvez sur Instagram ou sur un blog, par exemple. Elle détermine les ingrédients que vous avez besoin d’acheter ou de commander en ligne, elle recommande des repas, calendrier à l’appui, en tenant compte de vos préférences et de vos allergies éventuelles, avec des informations nutritionnelles détaillées. L’application peut même être connectée à votre réfrigérateur et piloter votre four, à condition qu’il s’agisse d’un modèle compatible - généralement haut de gamme - de la marque coréenne. L’application Samsung Food existe, bien sûr, en version Android mais aussi pour iPhone et pour iPad.