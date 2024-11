Pour simplifier les achats sur internet, les chiffres imprimés sur les cartes bancaires vont disparaître

Numéro de carte, date d’expiration, clef de sécurité ne seront plus visibles. Le futur système plus sécurisé doit permettre de lutter contre le piratage.

Si vous avez renouvelé votre carte bancaire récemment, vous avez peut-être déjà remarqué que le numéro, courant novembre, n’est plus en relief sur la face avant, mais qu’il est imprimé en petit à l’arrière. C’est avant tout une question d’esthétique pour avoir un design épuré. Puisqu’avec la carte à puce, les sabots qui permettaient de prendre une empreinte sont devenus obsolètes. Dans les années qui viennent, tous les chiffres devraient disparaître : le numéro de la carte, la date d’expiration et la fameuse clef de sécurité. Il n’y aura plus que votre nom. Un changement prévu dans les réseaux de paiement CB, Visa et Mastercard.



Ce n'est pas pour des raisons esthétiques, ce sera surtout pour simplifier les achats sur internet.

Ces chiffres aujourd’hui servent uniquement à être recopiés pour valider la carte sur internet. Demain, quand on cliquera sur paiement par CB, Visa ou Mastercard, au lieu d’entrer tous les fameux chiffres. Il suffira de donner son adresse mail ou son numéro de téléphone (l’identifiant lié à sa carte bancaire). On recevra ensuite une notification sur l’application de sa banque, qu’il faudra valider avec ses empreintes ou la reconnaissance faciale. Ça ressemble à ce qu’on connaît aujourd’hui avec PayPal, Apple Pay ou Google Pay. C’est ce qu’on appelle la "tokenisation" et le "click to pay".

Les commerçants vont-ils suivre le mouvement ?

Ces technologies désormais mises en œuvre directement par les grands réseaux de paiement ont plusieurs avantages. Il n’y a plus de numéro de carte, donc plus de risque qu’il soit piraté, intercepté ou même photocopié. On le rappelle : la fraude à la carte bancaire est sept fois plus importante sur internet que dans les magasins physiques.

Comment faire pour réserver un hôtel par téléphone ? C’est la principale difficulté du projet : faire en sorte que l’ensemble des commerçants bascule sur le nouveau système. Par exemple, qu’ils puissent prendre une pré-autorisation simplement avec votre e-mail ou votre numéro de téléphone. C’est pourquoi les premières cartes sans aucun numéro n’arriveront qu’autour de 2030. Le temps que tout l’écosystème soit prêt à les accueillir.