Pièce d'identité : la Finlande teste le passeport numérique installé dans le téléphone

Alors que les papiers d’identité numériques se mettent timidement en route en France, à l'aéroport d'Helsinki, depuis cet été, un test de passeport numérique dans le téléphone est effectué. Il est possible de passer la frontière sans avoir de passeport physique. C'est une première mondiale.

C’est la répétition avant la générale, la généralisation à toute l’Europe. Les autorités finlandaises expérimentent, depuis le 28 août 2023, les passeports numériques et les autres pays de l’Union Européenne devraient suivre petit à petit.

Ce qui changera, c’est qu’en arrivant au poste-frontière, au lieu d’entrer dans le serpentin pour faire la queue au contrôle des passeports, il y aura une file spéciale pour ceux qui ont basculé sur ce titre de transport numérique. Comme dans les transports en commun, il y aura une borne, une application, Digital Travel Credentials, à télécharger et à ouvrir, puis le téléphone à scanner sur un lecteur ce qui déclenchera une reconnaissance faciale pour vérifier l’identité de la personne. Ce sera beaucoup plus rapide qu’actuellement, en restant tout aussi sécurisé, d’après les responsables du système.

En cas de perte ou de vol du téléphone ce sera également plus simple qu’aujourd’hui. Actuellement perdre son passeport à l’étranger contraint à plusieurs démarches qui peuvent prendre plus ou moins de temps : porter plainte, demander un laissez-passer, refaire son passeport en rentrant. Avec la version numérique, récupérer son passeport sera aussi rapide que de se reconnecter à son compte mail, le plus compliqué sera surtout de trouver un nouveau téléphone.

Objectif : 80% de voyageurs équipés d'ici 2030

Le système est encore en phase de test, il est limité à une seule compagnie, Finnair et à un seul aéroport, celui d’Helsinki. La Croatie devrait également se joindre aux tests dans les prochaines semaines. Toutes les informations seront ensuite remontées à la Commission européenne. Pour qu’au printemps, elle puisse fixer un calendrier de déploiement dans les autres pays. Objectif : que 80% des Européens voyagent avec ce système d’ici 2030.

La France est très en retard. La carte d’identité numérique est toujours en test et par une poignée de personnes seulement, via l'application France Identité. Or c’est un préalable au futur e-permis de conduire, à sa déclinaison européenne, puis, un jour, au passeport numérique. Les Français vont donc devoir prendre leur mal en patience, s’ils veulent gouter aux passages éclairs aux frontières.

Le passeport papier ne va pas disparaître pour autant, la version numérique sera complémentaire, comme pour la carte d’identité et le permis. Mais il sera possible de garder les versions papier, bien au chaud chez soi, pour éviter de les perdre.