Le "lave-personne", une machine à laver pour les êtres humains

Une baignoire robotisée qui promet de vous relaxer, de vous nettoyer et de vous sécher en 15 minutes chrono. Une idée pareille ne peut venir que du Japon. Peut-être le pays le plus maniaque pour tout ce qui touche à la propreté.

Le "lave-personne" ressemble à un caisson de baignoire avec une sorte de couvercle pour éviter d’éclabousser partout. On entre à l’intérieur. On met le programme décrassage et on se détend. Des dizaines de jets d’eau tourbillonnants vont se mettre en route. Ils sont évidemment doux et aérés, sont conçus pour vous nettoyer sans avoir besoin de frotter, rien à voir avec un Kärcher. Le cycle dure 15 minutes. À la fin, on est gentiment séché par un petit flux d’air chaud. Il ne manque que les bougies et les pétales de rose.

C’est vrai que cela peut paraître gadget. Mais quand on y pense, cela pourrait être très pratique pour la toilette des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Tous ceux qui n’ont pas la capacité de se laver seuls. On pense aussi aux ados qui sont souvent allergiques à la douche. Là, cela deviendrait aussi ludique qu’un bain à remous. C’est un concept développé par le japonais Science Corp, un spécialiste des pommeaux de douche, mais l’idée n’est pas si nouvelle. Elle est inspirée d’un prototype présenté par Sanyo lors de l’exposition universelle d’Osaka en 1970 même si cette machine n’a jamais été commercialisée. Sa technologie a simplement été déclinée sur les lave-vaisselles.

Aujourd’hui, on veut la remettre au goût du jour avec l’argument de l’économie d’eau. Puisque cette machine à laver les gens permet de prendre un bain en consommant moins d’eau qu’une douche.

Acceptera-t-on d'être lavé par un robot ?

Il y a toujours de l’inquiétude avec un nouveau concept. On avait peur des premières brosses à dents électriques, des premières stations de lavage auto. Et regardez aujourd’hui. Donc on verra.

En tout cas, si vous voulez tester ce "lave-personne" en situation réelle. Il sera à l’exposition universelle d’Osaka Kansai en avril 2025. La commercialisation suivra peu après.