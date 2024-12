La navigation quantique appelée à remplacer l'utilisation des satellites pour les GPS

Petite revolution dans le monde de la navigation. Bientôt, il ne faudra plus dire GPS, mais QPS, comme Quantum Positioning System. Un nouveau système qui ne dépend plus des satellites, est en effet en préparation.

Tout le monde cherche à s’affranchir des satellites. D’abord parce qu’on ne les capte pas en sous-sol, sous l’eau, ou dans une forêt un peu dense. Il faut absolument avoir les satellites en ligne de mire. Sinon, impossible d’être localisé. Ensuite, parce que des petits malins s’amusent parfois à brouiller ou à pirater le signal GPS pour envoyer de fausses informations. Ce qui peut être catastrophique pour un missile, par exemple. C’est d’ailleurs pourquoi toutes les grandes nations ont aujourd’hui leur équivalent GPS (les Européens avec Galileo, mais aussi les Chinois, les Russes, les Japonais et même les Indiens). C’est là qu’intervient le QPS, le Quantum Positioning System. Une nouvelle façon de se repérer dans l’espace qui ne s’appuie plus sur des satellites, mais sur des capteurs quantiques.

C’est très technique, il faut descendre au niveau de l’atome. Mais pour schématiser, on va dire que ce sont des capteurs de mouvements ultra-précis. Du coup, si l’on connaît sa position de départ, et qu’avec ce capteur, on arrive à suivre précisément ses changements de direction et de vitesse, on pourra facilement calculer sa position à n’importe quel moment. En plus, ce dispositif marche en sous-sol, sous l’eau ou au milieu de la jungle. Il n’y a plus aucun risque d’être piraté.

L'armée américaine intéressée

C’est la start-up Infleqtion, qui est l’une des premières à développer ce genre de capteur. La technologie intéresse apparemment les militaires puisqu’elle vient de recevoir un financement de 11 millions de dollars de l’armée américaine, lundi 2 décembre.

On pourrait aussi l'avoir dans nos téléphones et nos voitures. C’est même l’objectif à terme : remplacer le GPS tel qu’on le connaît aujourd’hui. Mais on n’est qu’au tout début des développements. Il faudra encore le miniaturiser. Pour vous donner une idée, aujourd’hui leur capteur fait la taille d’une imprimante. Donc ce n’est pas demain qu’on l’aura dans nos téléphones. Mais on pourrait rapidement le voir dans les avions ou les bateaux. La technologie est encore émergente, mais c’est le GPS du futur. Retenez bien son nom : la navigation quantique.