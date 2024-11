Jeux vidéo : le réalisme saisissant de Flight Silmulator version 2024

Flight Silmulator, version 2024, est sorti dans le commerce, mardi 19 novembre. La version 2020 avait totalement révolutionné le jeu. Elle l'a ouvert à un nouveau public grâce à sa qualité graphique exceptionnelle et a attiré ce qu’on appelle des "touristes numériques". Des gens qui ne viennent pas pour la simulation, mais pour visiter les plus beaux endroits de la planète, avec un réalisme incroyable. Vous vous souvenez peut-être de la boulette de France 2 qui avait pris des images du jeu pour des images réelles dans un de ses reportages.

La version 2024 enfonce le clou en allant encore plus loin dans le photoréalisme. Chaque mètre carré du globe est fidèlement reproduit. De même que la météo en temps réel, le trafic des bateaux en temps réel, les migrations des animaux, selon les saisons. On voit même les galets briller au fond de l’eau. Selon ses créateurs, c’est la simulation du monde la plus précise jamais conçue.

Une connexion internet nécessaire

La version précédente était énorme (des centaines de Gigas à télécharger). Celle-ci est beaucoup plus légère, car les images satellites, les modèles 3D des villes, des aéroports, des continents, quasiment tout reste stocké sur les serveurs de Microsoft. Pour être ensuite envoyé, au fur et à mesure, par petits morceaux, quand on arrive dans la zone correspondante. Cela veut dire qu’on ne peut pas jouer sans connexion internet. Il faut une liaison rapide et filaire, car les volumes transférés, eux, sont énormes. Le moindre forfait mobile serait siphonné en quelques heures.

Un PC très puissant avec une grosse carte graphique est nécessaire ou une console Xbox. Il n’y a toujours pas de version Mac ou PlayStation. Le jeu est quand néanmoins accessible sur n’importe quelle machine, même un téléphone, si on est abonnés au service Xbox Game Pass Ultimate. Dans ce cas, il n’y a rien à installer. Le jeu est diffusé en streaming, comme un film, et on ne fait que contrôler la manette. Pratique, mais ce sera beaucoup moins beau.