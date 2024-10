Intempéries : comment l'IA peut-elle aider à prévoir les inondations ?

Aujourd’hui, des systèmes d’intelligence artificielle sont spécialement conçus pour anticiper les risques d’inondations en analysant des masses de données en temps réel : Pluie, niveau des rivières, images satellites. C’est même devenu un outil majeur pour prévenir les catastrophes comme dans le Pacifique avec les tsunami, par exemple. La Banque mondiale affiche des chiffres marquants : 2,2 milliards d’individus vivent dans des zones exposées à une crue centennale, 1,47 milliard de personnes sont exposées à un risque d'inondation et 600 millions d'habitants peuvent être touchés par des effets dévastateurs.

Depuis quatre ans, en Inde, des IA alertent des millions de personnes en temps réel, réduisant les dégâts et même le nombre de victimes face à la mousson. L’intelligence artificielle peut repérer les signes d'une montée des eaux en seulement quelques secondes, indiquer les secteurs précis où les pluies seront plus fortes. Ce qui laisse le temps aux autorités de réagir et aux habitants de se préparer.

L'intelligence artificielle prend en compte des millions de données en continu des images satellites, des relevés des stations météo, des radars, et même, on y pense moins, les messages sur les réseaux sociaux. Elle fait ses calculs, et considère également les zones déjà inondées. Les photos et messages partagés par les citoyens permettent aussi tout simplement d’avoir une vue en temps réel.

Des IA qui changent la donne

Par exemple, Google a mis en place un programme baptisé Flood Forecasting Initiative qui analyse le débit des rivières dans plus de 80 pays et envoie des alertes précoces aux populations en danger via Google Maps et des notifications dans les téléphones. L'outil est capable de fournir des prévisions d'inondations jusqu'à sept jours à l'avance. D’autres IA, comme celle de la Nasa, permettent de savoir quelles zones sont vulnérables ou encore de prévoir, le mieux possible, les précipitations les plus soudaines, les plus intenses.

Toujours en France, au Pays basque, le projet AI4FLOOD. Les humains alertent de ce qu'ils voient, l'IA regroupe les données et lance les alertes au bon moment. Ces IA changent la donne. Elles ne remplacent pas tout, mais elles offrent une précision qui peut sauver des vies et des infrastructures.