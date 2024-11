Intelligence artificielle : des robots qui débarrassent la table, font la lessive et plient le linge !

Avouez qu’on vit une drôle d’époque. Avec les progrès de l’intelligence artificielle, on a aujourd’hui des machines capables d’écrire des poèmes, de battre n’importe qui aux échecs ou de passer avec brio les plus grands concours universitaires. Pourtant, nos robots aspirateurs sont toujours aussi stupides et passent leur temps à se cogner contre les meubles. On n’a toujours pas de machine capable, ne serait-ce que de trier un panier de linge par couleurs. Mais cela pourrait enfin changer.

La start-up Physical Intelligence vient de présenter un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui permet aux robots de mieux comprendre le monde réel et de s’y adapter. Pour schématiser, c’est une sorte de ChatGPT, mais qui au lieu de générer du texte, va générer des mouvements pour les robots. Et au lieu de manipuler des mots, va manipuler des objets. Donc on pourra lui demander : "débarrasse la table, mais laisse les verres". Il va comprendre et tout enlever, sauf les verres.

Vider le linge, plier les vêtements, débarrasser une table...

Ça fonctionne déjà sur une vingtaine de tâches. On peut lui demander de vider un lave-linge, de plier des vêtements, de débarrasser une table ou d’assembler une boîte en carton, par exemple. Les vidéos publiées avec leur étude sont d’ailleurs impressionnantes.

C’est un banal robot sur roulettes avec deux pinces articulées. Pourtant, grâce à sa nouvelle IA, il a une dextérité rarement vue jusqu’à présent. Il va jusqu’à secouer un T-shirt pour enlever les plis et le poser plus facilement à plat. La grande différence avec ce qu’il se faisait jusqu’ici, c’est qu’il ne se contente pas d’appliquer bêtement une séquence de mouvements préprogrammés. Il sait s’adapter à des machines à laver et à des vêtements différents.

Il va falloir attendre encore un peu avant la commercialisation de ces robots. Pour l’instant, mi-bovembre 2024, on n'est qu’au début des recherches. Ses créateurs le comparent d’ailleurs à GPT-1 sorti en 2018. Or vous savez que c’est quatre ans plus tard, avec ChatGPT-3 que la révolution a commencé. En tout cas, moi, c’est l’intelligence artificielle que j’attends. Pas celle qui restaure un tube des Beatles. Celle qui nous débarrasse enfin des corvées ménagères.