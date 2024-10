Innovation : un avatar, reprenant notre voix et nos mimiques, va nous remplacer lors des réunions en ligne

Un avatar avec la même tête que soi, la même voix et les mêmes mimiques. Il suffira de lui donner un script. Et il va le lire avec conviction pendant que nous, on fait tout autre chose. C'est un nouveau produit commercial grâce à l'intelligence artificielle. Une option payante va être proposée dans les outils collaboratifs de Zoom début 2025. Dans un premier temps, ces avatars ne seront proposés que pour les vidéos enregistrées face caméra ( une présentation ou une annonce officielle par exemple). Mais à terme, l’objectif est bel et bien de pouvoir nous représenter pendant toutes ces visio-conférences où l’on se retrouve à faire acte de présence.

Microsoft travaille sur un outil similaire pour Teams



Il suffit de se filmer, une fois, en récitant quelques phrases. Cela lui permet d’identifier les caractéristiques de notre visage pour créer l’avatar et apprendre à imiter notre voix. Ensuite, on n’aura plus qu’à lui donner un texte et il le dira à notre place.La technologie fonctionne également en direct. Dans ce cas, il suffit de parler et l’avatar sera animé en temps réel. Par exemple, on coupe sa caméra. À la place, on met son plus bel avatar (bien habillé, bien coiffé). Et on continue à parler.

Zoom n’a pas vraiment précisé comment s’y prendre pour éviter les abus. On sait simplement que l’authentification sera renforcée et qu’un filigrane sera ajouté dans la vidéo. Pas sûr que ce soit suffisant. Enfin, au-delà de la sécurité, il y a aussi la question éthique. La visioconférence avait ramené un peu d’humanité par rapport à la froideur des mails.