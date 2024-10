Innovation : des start-up se lancent dans la livraison dans l'espace

Du lundi au vendredi à 5h51 et 7h26

Aujourd'hui c'est demain Anicet Mbida Du lundi au vendredi à 5h51 et 7h26

Inversion Space, Sierra Space ou encore Outpost Space, ces start-up viennent de recevoir, en octobre, un financement de l’armée américaine pour développer des sortes de satellites-cargos capables de stocker du matériel en orbite. L'idée est sur le papier assez simple. Il suffit de remplir la capsule au sol avec le matériel que l'on souhaite stocker. Elle est ensuite envoyée en orbite, et c'est au besoin qu'elle entrera de nouveau dans l'atmosphère, pile au bon endroit, accrochée à un parachute. Elle pourra alors être récupérée au sol, exactement là où on le souhaite.

Une technologie qui fonctionne déjà, alors que plusieurs tests ont déjà été réalisés, et qui permettrait à terme d’envoyer des kits de survie à des naufragés ou des médicaments sur des zones de catastrophes naturelles. Tout ceci, en moins de deux heures.

Des commandes encore limitées

Ces capsules ont des tailles encore limitées, de 50 centimètres carrés à un mètre carré de volumes. Pour une raison assez simple : envoyer quelque chose dans l'espace coûte très cher ; et plus c'est lourd, plus ça coûte cher. Ce mode de livraison devra donc être réservé aux cas d'extrême urgence, lorsque l'avion, l'hélicoptère ou la voiture ne peuvent être des options. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’armée se montre intéressée, puisque la technologie pourrait servir de soutien logistique, en zone de conflit notamment.

À moins d'être milliardaire, il faudra donc attendre pour le particulier. Certains espèrent toutefois que la technologie pourra se démocratiser dans quelques années, alors que les prix baissent de plus en plus. Il y a encore dix ans, le coût d'un ticket pour l'espace avoisinait les 20 000€ le kilo. Il s'approche désormais des 2 500€. Le géant de l'espace SpaceX promet, quant à lui, des envois à 10€ le kilo avec sa fusée Starship. Ces mini-garde-meubles de l’espace pourraient donc devenir beaucoup plus accessibles.