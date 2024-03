Hygiène bucco-dentaire : bientôt un nouveau type de brosse à dents électrique complètement silencieux

En principe, les brosses à dents électriques font du bruit. Qu'elles soient "oscillo-rotatives", ou "soniques", elles ont leur petit bruit bien à elles. Les premières sont dotées d'une petite tête ronde qui tourne, efficaces contre le tartre, les secondes ont les poils de la tête qui vibrent à très haute vitesse et sont pratiques quand on est sensible des gencives.

Désormais, se développe une troisième catégorie, totalement silencieuse. Elle s’appuie sur des micro-courants électriques, des courants très faibles qu'on ne sent pas. Ce sont des courants conçus pour perturber la structure de la plaque dentaire, afin qu’elle se détache plus facilement. Du coup, il n’y a rien qui vibre, rien qui bouge, et ne font donc plus de bruit.

Plusieurs fabricants sur les rangs

A priori, le système est efficace. Les promoteurs ont publié une étude clinique qui montre qu’avec cette technique, on supprime six fois plus de plaque dentaire qu’avec une brosse manuelle. Donc des chiffres similaires à ceux des meilleures brosses à dents électriques. Avec l’avantage d’être à la fois silencieuse et douce pour les gencives.

Les premiers modèles ont été présentés par la start-up Proxi Healthcare. Plusieurs autres fabricants sont également sur les rangs de cette catégorie, qui prendra probablement le nom de brosses "à micro-courants".

à lire aussi Santé : des chercheurs américains mettent au point un bain de bouche révolutionnaire qui détecte les caries

Le prix s'élève à plus de 200 euros, ce qui est plutôt révélateur de la surenchère technologique actuelle autour des brosses à dents électriques. Récemment, on a vu des modèles avec des LED de blanchiment, des ondes radio censées décomposer le tartre. Il existe même une détection des résidus pour demander d’insister sur une zone avant d’aller en brosser une autre. Résultat : la facture s’envole avec des modèles vendus parfois plus de 400 euros.